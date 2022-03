NBA Mailbag: Wir beantworten Eure Fragen zum Saisonendspurt 2021/22 und zum Playoff-Rennen

Die NBA-Saison 2021/22 geht in die heiße Phase - höchste Zeit also, dass wir uns wieder Euren Fragen widmen! Was wollt Ihr zum Saisonendspurt und zum Playoff-Rennen wissen?

Nur noch gut ein Monat, dann heißt es endlich wieder: NBA Playoffs! Bis dahin kämpfen die Teams noch um einen Platz im Play-In-Turnier, die letzten sicheren Playoff-Tickets oder die besten Seeds vor der Postseason. Dabei geht es so eng zu wie schon lange nicht mehr.

Im Osten ist die Spitzenposition aktuell noch komplett offen, mit den Sixers gibt es nach der Trade Deadline einen neuen Spieler. Gleichzeitig droht einem eigentlichen Topteam wie den Brooklyn Nets das Play-In-Turnier. Das gleiche Schicksal steht im Westen wohl auch den Lakers bevor.

Ihr habt eine Frage zum anstehenden Playoff-Rennen in der besten Basketballliga der Welt? Oder zur Free Agency, die schon jetzt langsam aber sicher ihren Schatten vorauswirft? Dann immer her damit! Schreibt Eure Fragen einfach direkt hier in die Kommentare.

Ende der Woche beantworten wir hier bei SPOX wieder eine Auswahl der besten Fragen. Wir sagen im Voraus schon mal herzlichen Dank!