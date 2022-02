NBA News: Nets-Guard Seth Curry nimmt Ben Simmons in Schutz: "Muss sich bei niemandem entschuldigen"

Nets-Guard Seth Curry hat seinen Teamkollegen Ben Simmons in Schutz genommen. Der 25-Jährige schulde nach seinem erzwungenen Abgang aus Philadelphia niemandem eine Entschuldigung.

"Geschäft ist Geschäft", sagte Curry, der bereits bei den Sixers mit Simmons spielte und ebenfalls Teil des Blockbuster-Trades zu den Nets war, in einem Gespräch mit ESPN. "Ich habe von Tag eins an gesagt, selbst zu Saisonbeginn als er nicht dabei war, dass ich das Geschäft verstehe. Er muss sich bei niemandem entschuldigen."

Simmons hatte in der Offseason 2021 einen Trade von den Sixers gefordert und anschließend diesen mit einem Streik zu Beginn des Training Camps erzwingen wollen. Zwar kehrte er anschließend nach Philadelphia zurück, weigerte sich aufgrund von mentalen Probleme allerdings, für die Sixers aufzulaufen. Kurz vor der Trade Deadline wurde er schließlich gemeinsam mit Curry, Andre Drummond sowie zwei Erstrundenpicks für James Harden zu den Brooklyn Nets getradet.

"Wenn er auf dem Court steht, dann weiß ich, dass er seinen Job erledigen wird", sagte Curry. "Er hat das getan, was seiner Meinung nach das Beste für ihn war, sowohl in geschäftlicher als auch in persönlicher Hinsicht. Das Team macht das mit den Trades genauso."

Curry erklärte zudem, dass er im Business NBA nicht alles persönlich nehme, auch nicht das Drama um Simmons: "Wenn wir auf dem Court stehen, sind wir Teamkollegen. Da ist alles in Ordnung. Er hat mir persönlich nichts Negatives angetan, also ist alles gut."

Die ehemaligen Teamkollegen in Philadelphia sind dagegen nicht so gut auf Simmons zu sprechen. Danny Green hatte zuletzt ausgeplaudert, dass auch das Verhältnis zwischen Curry und Simmons nicht "herzlich" gewesen sei. "Ich weiß nicht, was er damit meint", wies Curry dies zurück. "Unsere Beziehung war in Ordnung. [Simmons] war halt einfach nicht da, wir haben ihn nicht oft gesehen oder mit ihm gesprochen."

Der Guard sei zuversichtlich, dass Simmons in Brooklyn zu seiner All-Star-Form zurückkehren könne. Der Australier arbeitete in den vergangenen Tagen bereits mit seinem neuen Team im Training, doch es ist weiterhin ungewiss, wann er sein Comeback auf dem NBA-Parkett geben wird. Im Training mache Simmons aber einen "guten" Eindruck, wie Curry betonte.