Die Regular Season geht langsam in die heiße Phase, der Blick richtet sich bereits auf die NBA-Playoffs. Wann gehen diese eigentlich los? SPOX hat die Antwort.

Ein in großen Teilen spektakuläres All-Star-Weekend ist zu Ende, die Spieler können sich wieder auf die Regular Season konzentrieren. Mit Ende des All-Star-Weekends hat nämlich zeitgleich die zweite Hälfte der Saison begonnen. Die Phase also, die darüber entscheidet, wer es noch in die Playoffs bzw. ins Play-In-Turnier schafft.

SPOX zeigt Euch im Folgenden, wann die NBA-Playoffs starten.

NBA: Wann starten die Playoffs?

Die Regular Season, die seit der Saison 2018/19 wieder 82 Spiele lang ist, geht noch bis zum 10. April. Bis dahin kämpfen die 30 Teams um die heiß begehrten Playoff-Plätze.

Bevor die Playoffs jedoch losgehen, findet davor noch das Play-In-Turnier statt. Vier Mannschaften pro Conference (die, die bei Ende der Regular Season Siebter, Achter, Neunter und Zehnter sind) kämpfen dabei noch um die Plätze sieben und acht, also um die letzten verbliebenen Tickets für die Playoffs.

© getty Wer kann Giannis Antetokounmpo und die Milwaukee Bucks vom Thron stürzen?

Wenn dann die insgesamt 16 Playoff-Kandidaten - acht aus der Eastern Conference, acht aus der Western Conference - feststehen, können die Playoffs starten. Der Beginn der ersten Runde ist am 16. April. Bis zum 30. Mai duellieren sich die Mannschaften von Runde zu Runde, bis für das erste Spiel der NBA Finals am 2. Juni dann die beiden Finalisten bekannt sind.

NBA: Der Zeitplan

Saisonabschnitt Datum Regular Season 19. Oktober 2021 - 10. April 2022 Play-In-Turnier 12. April 2022 - 15. April 2022 Playoffs 16. April 2022 - 30. Mai 2022 NBA Finals 2. Juni 2022 - 19. Juni 2022

NBA, Playoffs: Der Modus

Das vor zwei Jahren eingeführte Play-In-Turnier hat mit Blick auf die Playoffs nicht viel verändert. Ist die Seed-Verteilung in beiden Conferences bekannt, laufen die Playoffs ab wie üblich. Der Top-Seed trifft auf den Achten, der Zweite auf den Siebten, der Dritte auf den Sechsten usw. Die Serien werden im Best-of-seven-Modus gespielt. Bedeutet also, dass vier Siege benötigt werden, um weiterzukommen. Vier Runden werden insgesamt gespielt - die erste Runde, die zweite Runde, die Conference Finals und schließlich die NBA Finals.

"Die beste Show im Basketball": So feiert das Netz die Curry-Explosion © getty 1/26 Team LeBron hat das All-Star Game erneut für sich entschieden, zu verdanken hatten sie das vor allem einem brandheißen Stephen Curry, der auf Twitter entsprechend abgefeiert wurde. Wir haben die besten Netzreaktionen zum ASG für Euch gesammelt. © Twitter 2/26 © Twitter 3/26 © Twitter 4/26 © Twitter 5/26 © Twitter 6/26 © Twitter 7/26 © Twitter 8/26 © Twitter 9/26 © Twitter 10/26 © Twitter 11/26 © Twitter 12/26 © Twitter 13/26 © Twitter 14/26 © Twitter 15/26 © Twitter 16/26 Golden State Warriors © Twitter 17/26 © Twitter 18/26 © Twitter 19/26 © Twitter 20/26 Stephs Bruder Seth Curry (Brooklyn Nets) © Twitter 21/26 Robert Covington (L.A. Clippers) © Twitter 22/26 Grant Williams (Boston Celtics) © Twitter 23/26 Ex-NBA-Champion Festus Ezeli (Golden State Warriors 2012-16) © Twitter 24/26 © Twitter 25/26 © Twitter 26/26

Beim Play-In-Turnier wird hingegen stets ein Spiel gespielt, um den Sieger zu bestimmen. Der Siebte nach der Regular Season trifft dabei auf den Achten, der Neunte auf den Zehnten. Der Sieger des Duells Siebter vs. Achter qualifiziert sich für die Playoffs. Der Verlierer des Duells Siebter vs. Achter bekommt im Duell mit dem Sieger der Partie Neunter vs. Zehnter eine zweite Chance - der Sieger dieser Begegnung schafft dann ebenfalls den Sprung in die Playoffs.

NBA: Der aktuelle Stand in der Eastern Conference

TEAM W L WIN% GB 1. Miami Heat 38 21 .644 -- 2. Chicago Bulls 38 21 .644 -- 3. Philadelphia 76ers 35 23 .603 2.5 4. Cleveland Cavaliers 35 23 .603 2.5 5. Milwaukee Bucks 36 24 .600 2.5 6. Boston Celtics 34 26 .567 4.5 7. Toronto Raptors 32 25 .561 5 8. Brooklyn Nets 31 28 .525 7 9. Charlotte Hornets 29 31 .483 9.5 10. Atlanta Hawks 28 30 .483 9.5 11. Washington Wizards 27 31 .466 10.5 12. New York Knicks 25 34 .424 13 13. Indiana Pacers 20 40 .333 18.5 14. Detroit Pistons 13 45 .224 24.5 15. Orlando Magic 13 47 .217 25.5

NBA: Der aktuelle Stand in der Western Conference