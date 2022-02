NBA Voting: Sollten die Brooklyn Nets James Harden vor der Trade Deadline abgeben?

In der Gerüchteküche der NBA geht es kurz vor der Trade Deadline wild zu: Traden die Nets Superstar James Harden noch zu den Sixers oder nicht? Und was sollte Brooklyn tun? Wir wollen Eure Meinung wissen.

Brian Windhorst (ESPN) sowie weitere Medien berichteten am Mittwochnachmittag von Verhandlungen zwischen den Philadelphia 76ers und Brooklyn Nets um einen potenziellen Trade von James Harden und Ben Simmons. Angeblich dränge "The Beard" auf einen Tapetenwechsel und es würden nur noch die weiteren Spieler in dem Deal diskutiert werden.

Allerdings widersprach Adrian Wojnarowski (ebenfalls ESPN) diesen Infos wenige Stunden später, es gebe gar keine Gespräche. Bis zur Trade Deadline am Donnerstag (10. Februar, 21 Uhr deutscher Zeit), kann sich aber noch einiges tun.

Doch was denkt Ihr? Sollten die Nets Harden vor der Trade Deadline abgeben? Oder sollte Brooklyn mit der aktuellen Big Three einen Angriff auf die Championship starten und riskieren, Harden im Sommer ohne Gegenwert zu verlieren? Stimmt jetzt ab! Für die App-User geht es hier entlang.