NBA All-Star Game - Voting: Wer ist der größte All-Star Snub 2022?

Die (fast) finalen Kader für das All-Star Game 2022 stehen, einige prominente Namen haben es allerdings nicht auf die Liste geschafft. Wir wollen von Euch wissen: Wer ist der größte All-Star Snub 2022?

Die Starter für das Spektakel in Cleveland sind schon länger bekannt, in der Nacht auf Freitag hat die NBA nun auch die Reservisten verkündet. Luka Doncic, Chris Paul, James Harden und Co. haben es alle geschafft - andere Stars wie LaMelo Ball oder Anthony Davis blieben aber außen vor.

Für die Nicht-Berücksichtigten gibt es allerdings noch ein Schlupfloch, sollte einer der All-Stars für das Spiel am 20. Februar in Cleveland verletzungsbedingt ausfallen. Die Ersatzspieler werden von Commissioner Adam Silver bestimmt, es gibt für manche Stars also noch Hoffnung.

Doch wer ist Stand jetzt der größte All-Star Snub, der eine Nominierung zwar verdient gehabt hätte, aber am Ende doch leer ausging? Das wollen wir von Euch wissen! Für App-User geht es zur Abstimmung hier entlang.