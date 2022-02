NBA Trade Deadline 2022: Wann ist die Trade Deadline und wer sind die größten Trade-Kandidaten? Termin, Liveticker und Gerüchte

Bald läuft die Deadline ab, bis zu der die 30 NBA-Teams ihre Kader per Trade aufrüsten dürfen. SPOX hat alle Infos zusammengesammelt, wann die Trade Deadline 2022 ist, wer die heißesten Trade-Kandidaten sind und wie Ihr bei den Trade-Gerüchten immer auf dem Laufenden bleibt.

NBA Trade Deadline 2022: Bis wann sind Trades erlaubt?

Die Trade Deadline ist dieses Jahr am Donnerstag, den 10. Februar 2022. Bis um 21 Uhr deutscher Zeit dürfen die Teams Trades einfädeln, danach ist Schluss.

Nach der Trade Deadline sind nämlich keine Tauschgeschäfte zwischen den Teams mehr erlaubt. Die einzige Möglichkeit, den eigenen Kader dann noch zu verstärken, ist der Buyout-Markt, wenn Veteranen aus ihren Verträgen herausgekauft werden, um sich womöglich noch einem Playoff-Anwärter anzuschließen.

© getty Bis zur Trade Deadline am 10. Februar 2022 dürfen die 30 NBA-Teams noch Trades einfädeln.

NBA Trade Deadline: Diese Teams werden noch aktiv

Was dürfen wir von der Trade Deadline 2022 erwarten? Mehrere Hochkaräter werden sich gezwungen sehen, auf dem Trade-Markt nochmal aktiv zu werden. Darunter auch die Los Angeles Lakers, die bislang eine enttäuschende Saison spielen. Die Optionen der Lakers sind allerdings aufgrund der Gehaltsstrukturen im Kader limitiert, kann L.A. wirklich ein Paket um Talen Horton-Tucker, Kendrick Nunn und einen zukünftigen Erstrundenpick - eigentlich die einzigen Assets des Teams - für echte Verstärkung schüren?

Ansonsten werden unter anderem die New Orleans Pelicans als potenzielle Buyer auf dem Trade-Markt gehandelt, auch die Dallas Mavericks sind angeblich auf der Suche nach Verstärkung für die Offense. Der Fokus dieser Trade Deadline wird aus deutscher Sicht aber auf den Boston Celtics sowie den Houston Rockets und vor allem auf den Portland Trail Blazers und den Philadelphia 76ers liegen.

NBA Trade Deadline: Das sind die heißesten Trade-Kandidaten

Vor allem die Sixers mit dem Thema Ben Simmons werden spannend zu beobachten sein vor der Trade Deadline: Wird der Point Guard tatsächlich noch getradet? Oder wartet Philly bis zum Sommer?

Als sehr wahrscheinlich gilt derweil ein Trade von Dennis Schröder, der in Boston eine Saison mit einigen Auf und Abs durchmacht, oder auch von Rockets-Big Daniel Theis. Bei den Trail Blazers stellt sich die Frage, was mit C.J. McCollum, Jusuf Nurkic und Robert Covington passiert - oder kommt mit Damian Lillard doch noch der große Knall?

Der vielleicht beste verfügbare Spieler könnte aber Jerami Grant von den Detroit Pistons sein, hinter dem einige Contender her sind. Zu den weiteren potenziellen Trade-Kandidaten gehören unter anderem:

John Collins (Atlanta Hawks)

Domantas Sabonis (Indiana Pacers)

Caris LeVert (Indiana Pacers)

Myles Turner (Indiana Pacers)

De'Aaron Fox (Sacramento Kings)

Harrison Barnes (Sacramento Kings)

Eric Gordon (Houston Rockets)

Kein Doncic, dafür zwei Debütanten: Das sind die All-Star-Starter 2022 © getty 1/28 Das Voting ist vorbei - die 10 Starter für das All-Star Game 2022 stehen fest. Luka Doncic geht leer aus, dafür schaffen es zwei All-Star-Debütanten unter die Starter - inklusive einer fetten Überraschung. SPOX zeigt die Ergebnisse des All-Star Votings. © getty 2/28 Erneut bekam LEBRON JAMES im Westen die meisten Stimmen der Fans, damit wird er zum fünften Mal in Folge als Kapitän für sein Team fungieren. Im Osten wird diese Ehre KEVIN DURANT zuteil, die beiden werden ihre Teams im All-Star Draft zusammenstellen. © getty 3/28 Das Duo darf aus dem Pool der verbliebenen All-Stars ihr Team wählen, unabhängig von den Conferences. Da LeBron mehr Stimmen bekommen hat als KD, darf er beginnen. Die LeBron-Teams stehen bei 4-0 in All-Star Games. Der Draft findet am 10. Februar statt. © getty 4/28 Für die Starter wurden je zwei Guards und drei Frontcourt-Spieler in jeder Conference gewählt. Das Fan-Voting zählt nur zu 50 Prozent, die anderen jeweils 25 Prozent kommen dann noch von Spielern und Medien. © getty 5/28 Die Reservisten hingegen werden von den Head Coaches bestimmt, das Fan-Voting spielt hier keine Rolle mehr. Das Ergebnis wird in der kommenden Woche veröffentlicht. © getty 6/28 So viel vorweg: Ein Deutscher hat es nicht unter die All-Star-Starter geschafft. Dennis Schröder erhielt immerhin 21.330 Stimmen von den Fans (Platz 34 im Ost-Backcourt) sowie 1 Stimme von einem Spieler. © getty 7/28 Bester Deutscher beim Fan-Voting war aber Franz Wagner. Der Rookie der Orlando Magic vereinte 34.927 Stimmen der Fans auf sich (Platz 37 im Ost-Frontcourt). Auch er erhielt 1 Stimme von einem Spieler. © getty 8/28 Hier kommen die Starter für das All-Star Game 2022! WESTERN CONFERENCE GUARDS: STEPHEN CURRY (Golden State Warriors) - 8. Teilnahme am All-Star Game - Platz 1 im Fan-Voting, Platz 1 im Player-Voting, Platz 1 im Medien-Voting © getty 9/28 Die Statistiken von Stephen Curry 2021/22: 25,8 Punkte, 5,4 Rebounds und 6,2 Assists bei 41,6 Prozent FG und 37,3 Prozent Dreier (44 Spiele) © getty 10/28 JA MORANT (Memphis Grizzlies) - 1. Teilnahme am All-Star Game - Platz 2 im Fan-Voting, Platz 2 im Player-Voting, Platz 2 im Medien-Voting © getty 11/28 Die Statistiken von Ja Morant 2021/22: 25,3 Punkte, 6 Rebounds und 6,9 Assists bei 48,7 Prozent FG und 35 Prozent Dreier (36 Spiele) © getty 12/28 WESTERN CONFERENCE FRONTCOURT: LEBRON JAMES (Los Angeles Lakers) - 18. Teilnahme am All-Star Game - Platz 1 im Fan-Voting, Platz 1 im Player-Voting, geteilter 1. Platz im Medien-Voting (gemeinsam mit Jokic) © getty 13/28 Die Statistiken von LeBron James 2021/22: 29,1 Punkte, 7,7 Rebounds und 6,3 Assists bei 52,2 Prozent FG und 35,2 Prozent Dreier (36 Spiele) © getty 14/28 ANDREW WIGGINS (Golden State Warriors) - 1. Teilnahme am All-Star Game - Platz 3 im Fan-Voting, Platz 5 im Player-Voting, Platz 6 im Medien-Voting © getty 15/28 Die Statistiken von Andrew Wiggins 2021/22: 18,1 Punkte, 4,2 Rebounds und 2 Assists bei 48,1 Prozent FG und 40,4 Prozent Dreier (44 Spiele) © getty 16/28 NIKOLA JOKIC (Denver Nuggets) - 4. Teilnahme am All-Star Game - Platz 2 im Fan-Voting, Platz 2 im Player-Voting, geteilter 1. Platz im Medien-Voting (gemeinsam mit LeBron) © getty 17/28 Die Statistiken von Nikola Jokic 2021/22: 26,2 Punkte, 13,9 Rebounds und 7,6 Assists bei 57 Prozent FG und 36,4 Prozent Dreier (41 Spiele) © twitter.com/bulls 18/28 EASTERN CONFERENCE GUARDS: DEMAR DEROZAN (Chicago Bulls) - 5. Teilnahme am All-Star Game - Platz 1 im Fan-Voting, Platz 1 im Player-Voting, Platz 1 im Medien-Voting © getty 19/28 Die Statistiken von DeMar DeRozan 2021/22: 26,3 Punkte, 5 Rebounds und 4,8 Assists bei 49,5 Prozent FG und 33,3 Prozent Dreier (42 Spiele) © getty 20/28 TRAE YOUNG (Atlanta Hawks) - 2. Teilnahme am All-Star Game - Platz 2 im Fan-Voting, Platz 3 im Player-Voting, Platz 2 im Medien-Voting © getty 21/28 Die Statistiken von Trae Young 2021/22: 28 Punkte, 4 Rebounds und 9,3 Assists bei 45,5 Prozent FG und 38 Prozent Dreier (42 Spiele) © getty 22/28 EASTERN CONFERENCE FRONTCOURT: KEVIN DURANT (Brooklyn Nets) - 12.Teilnahme am All-Star Game - Platz 1 im Fan-Voting, Platz 1 im Player-Voting, geteilter 1. Platz im Medien-Voting (gemeinsam mit Giannis und Embiid) © getty 23/28 Die Statistiken von Kevin Durant 2021/22: 29,3 Punkte, 7,4 Rebounds und 5,8 Assists bei 52 Prozent FG und 37,2 Prozent Dreier (36 Spiele) © getty 24/28 GIANNIS ANTETOKOUNMPO (Milwaukee Bucks) - 6. Teilnahme am All-Star Game - Platz 2 im Fan-Voting, Platz 2 im Player-Voting, geteilter 1. Platz im Medien-Voting (gemeinsam mit Embiid und KD) © getty 25/28 Die Statistiken von Giannis Antetokounmpo 2021/22: 28,6 Punkte, 11,3 Rebounds und 6 Assists bei 53,1 Prozent FG und 28,2 Prozent Dreier (39 Spiele) © getty 26/28 JOEL EMBIID (Philadelphia 76ers) - 5. Teilnahme am All-Star Game - Platz 3 im Fan-Voting, Platz 3 im Player-Voting, geteilter 1. Platz im Medien-Voting (gemeinsam mit Giannis & KD, kein anderer Ost-Frontcourt-Spieler erhielt eine Stimme der Journalisten) © getty 27/28 Die Statistiken von Joel Embiid 2021/22: 29 Punkte, 10,8 Rebounds und 4,3 Assists bei 49,9 Prozent FG und 38 Prozent Dreier (36 Spiele) © twitter.com 28/28 Und so sehen übrigens die Trikots für das All-Star Game 2022 aus. Das All-Star Wochenende findet dieses Jahr vom 18. bis zum 20. Februar in Cleveland statt.

NBA Trade Deadline 2022: Diese Deals gab es bereits

Zwar wartet das NBA-Universum noch auf den ganz großen Hammer, mehrere kleines Deals gab es aber bereits. Die Denver Nuggets sicherten sich in einem Drei-Team-Trade Mitte Januar beispielsweise Bryn Forbes von den Spurs.

Zuvor eisten die New York Knicks Cam Reddish von den Atlanta Hawks für Kevin Knox und einen Erstrundenpick los. Die Cleveland Cavaliers sicherten sich in Person von Rajon Rondo von den Lakers Unterstützung für den vom Verletzungspech geplagten Backcourt.

NBA: Die weiteren Termine der Saison 2021/22

Nach der Trade Deadline ist vor dem All-Star Game! Ende Februar trifft sich die Basketball-Elite sowie Stars und Sternchen in Cleveland zum All-Star Weekend, bevor das Rennen um die Playoffs in die heiße Phase geht. Die weiteren Termine der Saison 2021/22 im Überblick: