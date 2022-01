NBA Trade-Gerüchte: Daniel Theis angeblich im Visier der Celtics, Hornets, Bucks und Raptors

Daniel Theis zieht wenige Wochen vor der Trade Deadline offenbar das Interesse mehrerer Teams auf sich. Mindestens vier Teams sollen sich bei den Rockets nach dem Preis für den deutschen Nationalspieler erkundigt haben.

Darunter sind laut Jake Fischer von Bleacher Report die Boston Celtics, die Charlotte Hornets, die Milwaukee Bucks und die Toronto Raptors. Vom Interesse der Celtics an einer Rückholaktion für Theis hatte zuvor auch schon HoopsHype berichtet.

Im Gegensatz zu den Celtics ist der amtierende Champion aus Milwaukee genau wie Charlotte oder Toronto auf den großen Positionen dünn besetzt. Entsprechend dürfte dieses Trio an einem Upgrade vor der Trade Deadline am 10. Februar interessiert sein.

Theis gilt als logischer Trade-Kandidat bei den Rockets, die ihren Fokus auf einen Rebuild gelegt haben. Der 29-Jährige spielt in Houston kaum eine Rolle, obwohl er erst im vergangenen Sommer einen Vierjahresvertrag in Texas unterschrieben hatte. In der laufenden Saison verdient er 8,3 Millionen Dollar, sein gesamter Kontrakt ist 35,6 Mio. wert. Das letzte Vertragsjahr ist allerdings eine Teamoption.

Der Big Man kam in der Saison 2021/22 bislang auf 26 Einsätze für die Rockets, in durchschnittlich 22,5 Minuten legt Theis 8,4 Punkte und 5,0 Rebounds pro Spiel bei 46,9 Prozent aus dem Feld und 29,1 Prozent aus der Distanz auf. Mehrfach musste er schon ohne auch nur eine einzige Minute Spielzeit zu sehen auf der Bank Platz nehmen und zuschauen.

Seine NBA-Karriere begann der Deutsche in Boston, wo er dreieinhalb Jahre spielte. Vergangene Saison wurde er zur Trade Deadline zu den Chicago Bulls getradet, bevor er in der Free Agency nach Houston wechselte. Über seine Karriere kommt er auf 7,5 Punkte und 5,0 Rebounds im Schnitt bei 54,1 Prozent Feldwurf- und 32,7 Prozent Dreierquote.