NBA News: Luka Doncic und Maxi Kleber von den Dallas Mavericks vor Comebacks

Die Lage bei den Dallas Mavericks entspannt sich langsam. Unter anderem stehen den Texanern in der Nacht auf Montag wieder Luka Doncic und Maxi Kleber zur Verfügung.

Doncic, Kleber und auch Tim Hardaway Jr. verpassten die letzten sechs Partien der Mavs, da sie im Corona-Protokoll der NBA platziert wurden. In dieser Zeit gewannen die Texaner drei Spiele und verloren ebenso viele. Für die Partie bei den Oklahoma City Thunder in der Nacht auf Montag steht das Trio nicht mehr auf dem offiziellen Injury Report, gleichzeitig soll Kristaps Porzingis geschont werden.

All-Star Doncic verpasste insgesamt sogar zehn Spiele, da er vor seiner Corona-Infektion bereits wegen Knöchelproblemen passen musste. Letztmals stand der Slowene bei der Niederlage bei den Indiana Pacers am 10. Dezember auf dem Court.

Dallas war besonders von Corona-Fällen gebeutelt, insgesamt zehn Spieler fehlten zeitweise, sodass die Mavs zahlreiche Ersatzspieler wie Brandon Knight, Theo Pinson, Marquese Chriss oder zuletzt Isaiah Thomas verpflichten mussten.

In Abwesenheit von Doncic wusste insbesondere Jalen Brunson zu glänzen, der Guard legte in den Partien ohne den slowenischen Superstar 21,0 Punkte und 7,4 Assists im Schnitt auf. Der 25-Jährige half mit, dass Dallas in den zehn Partien ohne Doncic eine ausgeglichene Bilanz (5-5) erreichte. So belegt das Team von Coach Jason Kidd im Moment Platz acht im Westen (18-19), selbst Rang fünf (Denver, 17-16) ist noch absolut in Reichweite.