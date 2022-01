NBA News - Lakers-Star LeBron James trotz Zittersieg zufrieden: "Es geht in die richtige Richtung"

LeBron James hat den Los Angeles Lakers nach dem dritten Sieg aus vier Spielen eine gute Entwicklung bescheinigt, auch wenn L.A. gegen die Timberwolves erneut nicht glänzte. Russell Westbrook wehrte sich gegen Kritik an seinen zahlreichen Turnovern und vergebenen Würfen.

"Wir spielen in letzter Zeit guten Basketball", zog James nach dem 108:103-Erfolg gegen Minnesota eine positive Bilanz aus den vergangenen Wochen. "Trotz der paar Niederlagen, die wir hatten, wir entwickeln uns in die richtige Richtung."

Nach zwischenzeitlich fünf Pleiten in Folge Mitte Dezember stehen die Lakers nun immerhin wieder bei einer ausgeglichenen Bilanz (19-19) und damit Platz 7 in der Western Conference. LeBron hat sein Team in den vergangenen Wochen mit starken Auftritten getragen, zuletzt legte er siebenmal in Folge mindestens 30 Punkte auf.

Auch gegen Minnesota war der 37-Jährige mit 26 Punkten, 7 Rebounds und 5 Assists bester Mann bei den Lakers, er durfte sich aber über die Unterstützung von Carmelo Anthony freuen. Der Forward erzielte 9 seiner 14 Punkte im Schlussabschnitt, darunter ein Vierpunktspiel in den finalen Minuten. "Er macht das ganze Jahr über schon einen großartigen Job für uns", lobte Coach Frank Vogel.

Lakers-Star Westbrook wehrt sich gegen Kritik

Kritische Fragen gab es derweil für Russell Westbrook, der zwar 20 Punkte und 5 Assists auflegte, dabei allerdings alle 5 Versuche aus der Distanz daneben setzte und sich zudem 9 der 15 Lakers-Turnover leistete. "Ich stimme nicht damit überein, dass das Spiel nicht gut für mich lief", sagte Westbrook dennoch.

"Mein Spiel basiert nicht einfach nur auf Würfen oder ob ich den Ball verliere. Das ist Teil des Spiels, wenn ich mal ein paar Würfe nicht treffe", verteidigte sich der 33-Jährige. "Ich kann auch mal Würfe verfehlen. Das passiert mir genau wie jedem anderen Spieler auch. Und ich kann auch mal den Ball verlieren. Aber als Basketball-Spieler geht es darum, welchen Einfluss du hast und die richtigen Entscheidungen zu treffen, auszuboxen, zu rebounden, was auch immer. Nur das ist wichtig."

In seiner ersten Saison im Lakers-Trikot legt Westbrook im Schnitt 19,6 Punkte, 8,3 Assists und 8,1 Rebounds auf bei 45,5 Prozent aus dem Feld und schwachen 30,2 Prozent von Downtown. Pro Spiel leistet er sich zudem 4,8 Ballverluste, der zweithöchste Wert seiner Karriere.