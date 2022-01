NBA News: Los Angeles Lakers halten Stanley Johnson langfristig

Nach mehreren Zehntagesverträgen haben sich die Los Angeles Lakers auf einen langfristigen Kontrakt mit Stanley Johnson geeinigt. Wie mehrere Medien übereinstimmend berichten, bekommt der 25-Jährige nach zuletzt guten Leistungen einen Zweijahresvertrag.

Nach Informationen von Adrian Wojnarowski (ESPN) handelt es sich beim zweiten Jahr um eine Team-Option, was den Lakers Flexibilität für den Sommer garantiert. Am Donnerstag soll der Deal offiziell gemacht werden. Johnsons Gehalt für die restliche Saison 2021/22 wird dadurch garantiert, er erhält das Veteranen-Minimum (888.616 Dollar).

Nachdem der ehemalige Nr.8-Pick von 2015 die Saison in der G-League für das Farmteam der Lakers, die South Bay Lakers, begonnen hatte, erhielt er aufgrund zahlreicher Corona-Ausfälle Mitte Dezember einen Zehntagesvertrag bei den Bulls. Allerdings musste auch Johnson ins Gesundheitsprotokoll der Liga und konnte kein Spiel für Chicago absolvieren.

Mehr Glück hatte der Forward bei den Lakers, die ihn am 24. Dezember mit einem Zehntagesvertrag unter der Hardship Exception ins Team holten. Mit seinen guten Auftritten in Purple-and-Gold erarbeitete er sich zwei weitere Standard-Zehntagesverträge, bevor er nun mit dem langfristigen Deal belohnt wurde. Andererseits hätte L.A. Johnson ziehen lassen müssen, da NBA-Spieler nur zwei Standard-Zehntagesverträge pro Saison bei ein und demselben Team unterzeichnen dürfen.

In bisher 14 Einsätzen für die Lakers kommt Johnson im Schnitt auf 6,4 Punkte und 2,6 Rebounds bei Wurfquoten von 51,6 Prozent aus dem Feld und 34,4 Prozent von Downtown (21,2 Minuten). Seit seiner Ankunft bei der Traditionsfranchise hat er sich dank seiner Qualitäten als Flügelverteidiger und solidem Shooting in der Rotation festgespielt und bekam nun den 15. und letzten Kaderplatz.

Johnson begann seine NBA-Karriere bei den Detroit Pistons, konnte sich dort aber nicht durchsetzen. Nach einem Trade zu den Pelicans spielte er noch zwei Jahre in Toronto, bevor er sich in der G-League eine neue Chance in der Liga erarbeiten musste. Über seine Karriere kommt er auf 6,2 Punkte und 3,1 Rebounds pro Spiel.