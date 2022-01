NBA News: LeBron James übt nach umstrittener Äußerung Kritik an Wizards-Kommentator

Lakers-Star LeBron James hat nach einer umstrittenen Äußerung von Wizards-Kommentator Glenn Consor deutliche Kritik geübt. In der Partie Washingtons gegen die Houston Rockets kam es im Zuge des Gamewinners von Kevin Porter Jr. zu einer viel diskutierten Aussage.

Porter Jr. versenkte 0,4 Sekunden vor dem Ende den entscheidenden Dreier zum 114:111-Sieg der Gäste. Während die Wiederholung der Szene lief, sagte Consor: "Was für ein wunderbar designter Spielzug. Das muss man anerkennen, Kevin Porter Jr., wie sein Vater, hat im richtigen Moment den Abzug gedrückt."

Hintergrund: Porter Jr.'s Vater Bryan Kevin Porter Sr. verbrachte 4,5 Jahre im Gefängnis, weil er laut USA Today im Zuge der Erschießung eines 14-jährigen Mädchens 1993 zu fahrlässiger Tötung ersten Grades verurteilt worden war. 2004 starb er, als er in einer Bar im Süden Seattles erschossen wurde. Sohn Kevin war zum damaligen Zeitpunkt vier Jahre alt.

Entsprechend fielen die Reaktionen in den sozialen Medien aus, auch James äußerte sich: "Oh, dachte er, dass das cool ist? Sorry, aber so funktioniert das nicht." Für Consor sei "kein Platz in diesem wunderbaren Spiel", auch wenn er für ihn bete. "Wie unsensibel muss man sein, um so etwas zu sagen?"

Wizards-Kommentator entschuldigt sich: "War mir nicht bewusst"

Von Anfang an spekulierten jedoch viele, dass es sich um eine tragische Verwechslung handle, da es in den 70ern und 80ern einen Kevin Porter gab, der unter anderem für die Washington Bullets und Detroit Pistons auflief. Dies bestätigte Consor später und richtete eine "aufrichtige" Entschuldigung an Porter Jr.: "Ich dachte versehentlich, dass Kevin der Sohn des früheren Washington-Spielers Kevin Porter ist. Mir war nicht bewusst, dass die gewählten Worte zur Beschreibung des Gamewinners in irgendeiner Weise verletzend sein könnten." Consor habe bereits versucht, Kontakt zu Porter herzustellen und hoffe darauf, schnellstmöglich mit ihm sprechen zu können.

Nach einer Trainingseinheit am Donnerstag ruderte James ein wenig zurück und verneinte, einen Rauswurf des Kommentators zu fordern. Dennoch erwarte er, für Journalisten ähnlich hohe Standards wie für Spieler vorauszusetzen. Eine einfache Entschuldigung reiche nicht immer: "Kann es sein, dass er einen Fehler gemacht hat? Absolut." Aber: "Was er gesagt hat, egal ob er gedacht hat, dass das sein Vater ist oder nicht, war so unsensibel. Ich will die Worte gar nicht wiederholen."

Porter Jr. legte in seiner zweiten Saison bisher durchschnittlich 12,6 Punkte, 5,8 Assists und 4,3 Rebound auf. Zuletzt wurde er gemeinsam mit Christian Wood aufgrund von teamschädlichem Verhalten für ein Spiel suspendiert.