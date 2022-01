NBA News: LeBron James kehrt vorzeitig nach Los Angeles zurück - Sorgen ums Knie des Lakers-Stars

Am Sonntagabend stand LeBron James den Los Angeles Lakers bereits zum dritten Mal in Folge nicht zur Verfügung. Der Grund sind anhaltende Knieprobleme, ob der 37-Jährige noch länger ausfällt, ist allerdings unklar.

Bei der 121:129-Pleite der Lakers gegen die Atlanta Hawks, die dritte Niederlage in Serie, saß LeBron gar nicht mehr auf der Bank. Der Superstar der Lakers war bereits am Samstag zurück nach L.A. gereist und verpasste somit das letzte Spiel des Ostküstentrips seines Teams.

Bereits zum dritten Mal in Folge konnte er aufgrund von Problemen im linken Knie nicht auflaufen. Eine MRT-Untersuchung habe eine "generelle Schwellung" offenbart, wie Lakers-Coach Frank Vogel erklärte. Ob LeBron länger auszufallen droht, dazu konnte Vogel aber keine konkreten Angaben machen.

"Solange die Schwellung da ist, wird er nicht spielen", sagte der Head Coach. "Wir werden ihn zurückbekommen, sobald es möglich ist." Offenbar ist auch ein Comeback schon gegen die Portland Trail Blazers, das erste Lakers-Heimspiel nach dem Ostküstentrip in der Nacht auf Donnerstag, eine Option: "Wir werden es Tag für Tag beobachten."

Die Knieprobleme des 18-fachen All-Stars seien nicht auf eine bestimmte Szene zurückzuführen, wie Vogel versicherte. Stattdessen sei LeBron am vergangenen Donnerstag in Philadelphia mit Schmerzen im linken Knie aufgewacht.

Zuvor war James inmitten eines Hot Streaks, in 18 Spielen in Folge hatte er mindestens 25 Zähler erzielt. In den meisten dieser Partien fehlte den Lakers Anthony Davis verletzungsbedingt, weshalb L.A. auf viele Minuten von LeBron angewiesen war, nur drei Spieler in der Association reißen durchschnittlich mehr Minuten ab (36,6).

In seiner 19. Saison in der NBA legt LeBron im Schnitt 29,1 Punkte - der drittbeste Wert ligaweit -, 7,7 Rebounds sowie 6,3 Assists pro Spiel auf bei Wurfquoten von 52,2 Prozent aus dem Feld und 35,2 Prozent von Downtown. Trotz der individuell starken Auftritte des Franchise-Stars verläuft die Saison der Lakers allerdings enttäuschend. 8 der vergangenen 11 Spiele gingen verloren, mit einer Bilanz von 24-27 belegt L.A. nur Rang 9 im Westen. Ohne James stehen die Lakers bei 5-10.