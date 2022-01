NBA News - "Es geht nicht nur um mich": Kyrie Irvings Meinung zur Impfung bleibt unverändert

Kyrie Irving ist auch nach der Verletzung von Kevin Durant nicht bereit dazu, sich gegen das Coronavirus impfen zu lassen. Das teilte der Guard der Brooklyn Nets mit.

"Das ist meine Entscheidung, und ich werde dazu stehen", betonte Irving bei der Pressekonferenz nach der Niederlage der Nets gegen die Cleveland Cavaliers. Er war gefragt worden, ob der Ausfall von Kevin Durant über voraussichtlich sechs Wochen seine Bereitschaft zur Impfung ändern könnte. Irving kann als ungeimpfter Spieler nur an Auswärtsspielen der Nets teilnehmen, im Bundesstaat New York darf er nicht antreten.

"Kevins Verletzung wird verheilen. Kevin wird wieder gesund sein und wir werden mit dieser Situation umgehen müssen als seine Mannschaftskollegen", sagte Irving und führte aus: "Aber wenn es darum geht, wie ich zu der Impfung in meinem Leben außerhalb vom Basketball stehe, bleibe ich bei meiner Entscheidung. Ich werde mich nicht umentscheiden nur wegen einer Sache in diesem NBA-Leben, die wichtiger sein soll als das, was in der echten Welt passiert."

"Wir leben in einer echten Welt. Es ist großartig, Basketball spielen zu können. Ich bin dankbar für diese Möglichkeit", sagte Irving: "Ich liebe es, mit meinem Team Zeit zu verbringen. Ich liebe es, für die Nets zu spielen, aber ich habe bereits genug Zeit distanziert vom Team verbracht um über diese Entscheidung nachzudenken, alles zu verarbeiten und um stark zu bleiben."

"Es geht nicht nur um mich. Das ist schon die ganze Zeit meine Nachricht", betonte Irving, der für seine Position zum Impfen für einen großen Teil der Saison eine Suspendierung in Kauf nahm. Sein Einsatz gegen die Cavs (27 Punkte, 9 Assists) war erst sein dritter in der laufenden Spielzeit.