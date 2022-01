NBA Gerücht: Philadelphia 76ers offenbar weiter an James Harden interessiert - Angriff im Sommer?

Die Bosse der Philadelphia 76ers haben offenbar noch nicht mit dem Gedanken abgeschlossen, James Harden an die Seite von Joel Embiid zu bringen, wie Marc Stein (Substack) berichtet. Demnach wird in Ligakreisen auch spekuliert, dass Harden im kommenden Sommer offen für einen Teamwechsel sein könnte.

Daryl Morey, Basketballpräsident der Sixers, kennt Harden noch bestens aus deren gemeinsamer Zeit bei den Houston Rockets und schien schon zu Beginn der vergangenen Saison einen Trade für Harden voranzutreiben, bevor der Superstar sich den Brooklyn Nets um Kevin Durant und Kyrie Irving anschloss.

Hardens Vertrag in Brooklyn läuft nach der laufenden Saison aus, die Nets könnten den 32-Jährigen mit einem Sign-and-Trade-Deal nach Philadelphia schicken und Ben Simmons als Gegenwert bekommen, falls die Sixers den Australier nicht vor der anstehenden Trade-Deadline am 10. Februar zu einem anderen Team schicken.

Laut des Bericht habe es genügend Spekulationen innerhalb der Liga gegeben, dass Harden für einen Wechsel offen sei, um Morey womöglich dazu ermutigen, für Harden bis zum Sommer zu warten mit einem großen Trade um Simmons. Harden soll im vergangenen Oktober eine lukrative Vertragsverlängerung der Nets abgelehnt haben, nachdem Durant im August für vier weitere Jahre verlängert hatte. Die Möglichkeit eines Trades der Sixers für Harden vor der Deadline wurde von Stein nicht erwähnt.

Der Guard hat in 37 Spielen der laufenden Saison bisher durchschnittlich 22,7 Punkte bei Wurfquoten von 41,9 Prozent aus dem Feld, 33,8 Prozent von Downtown und 87,7 Prozent von der Freiwurflinie auf, so wenig wie zuletzt in seiner letzten Spielzeit bei den Oklahoma City Thunder (2011/12). Mit 10 Assists pro Spiel (bei 4,7 Turnover) führt er jedoch die Liga an, dazu sammelt er 8 Rebounds und 1,4 Steals pro Spiel.