NBA-Voting: Wo landet Lakers-Legende Kobe Bryant im GOAT-Ranking?

Fünfmal Champion, 18-mal All-Star, für immer eine Legende. Vor zwei Jahren verstarb Kobe Bryant bei einem tragischen Unfall, in der NBA wird die Black Mamba aber für immer weiterleben. Wo landet die Lakers-Legende in Eurem persönlichen GOAT-Ranking?

Er war der Jordan nach Jordan, gleichzeitig polarisierend wie kein Zweiter. An Kobe Bryants Vermächtnis in der Basketball-Welt zweifelt allerdings niemand. Der ehemalige Superstar der Los Angeles Lakers hat sich in der NBA mit zahlreichen Rekorden sowie seinem Einfluss auf die heutige Spieler-Generation verewigt.

Doch wo landet Kobe im GOAT-Ranking? Dazu wollen wir Eure Meinung wissen. Stimmt jetzt darüber ab, wer für Euch der beste NBA-Spieler aller Zeiten ist. Für die App-User geht es hier entlang!