NBA - Toni Kroos über Nowitzki-Ehrung: "Da kann man sich eine Scheibe abschneiden"

Vergangene Woche wurde das Trikot von Dirk Nowitzki an der Hallendecke der Dallas Mavericks verewigt. Toni und Felix Kroos haben in ihrem wöchentlichen Podcast Einfach mal Luppen nun über diese Ehrung gesprochen.

"In Deutschland kennt man das ja gar nicht so. Die Amis haben für ja auch ein gutes Gespür dafür, Leute zu ehren und deren Leistung zu würdigen", sagte Felix Kroos in Bezug auf Nowitzkis Ehrung.

Toni Kroos zeigte sich ebenfalls beeindruckt, sagte aber auch, dass etwas Vergleichbares in Deutschland wohl nicht möglich sei. "In meinen Augen ist sowas, unabhängig von Basketball, unmöglich, dass sich da eine ganze Stadt verneigt. Es steht ja schon eine Statue vor der Arena und jetzt noch das mit dem Trikot."

"Wenn man die Bilder sieht und sich den Besitzer Mark Cuban anschaut, mit was für Emotionen der da dabei ist, sowas wäre in meinen Augen in Deutschland sportartenübergreifend einfach nicht möglich. Da kann man sich bestimmt ne Scheibe abschneiden von solchen Sachen für Leute, die viel geleistet haben", fuhr Toni Kroos fort.