Die NBA-Teams können ihre Kader derzeit per Trade verstärken. Doch wie lange noch? SPOX klärt Euch auf, wann die Deadline ist.

Im vergangenen Jahr hatte sich die Frist für die Abwicklung von Wechseln in der NBA verschoben. Grund dafür: die Coronavirus-Pandemie, wegen der die Deadline erst kurz vor Ende März war.

NBA: Wann ist die Trade Deadline?

2022 ist wieder alles beim Alten: Wie üblich endet die Deadline in der ersten Februar-Hälfte. Um genauer zu sein: Sie ist in diesem Jahr am 10. Februar. Bis 21 Uhr mitteleuropäischer Zeit könnten die Teams Trades einzufädeln.

Zum Fristende müssen dann aber auch sämtliche Unterlagen an das Büro der NBA eingetroffen sein, was mitunter manchmal zu einer Herausforderung werden kann. Kommt vonseiten der Liga grünes Licht, kann der Deal offiziell gemacht werden.

© getty Nicht mehr lange, dann ist in der NBA die Trade Deadline.

Nach dem Ablauf dieses Wechselfensters ist es dann erst einmal nicht mehr möglich, dass sich Mannschaften verstärken. Die Ausnahme stellte der Buyout-Markt dar. Auf diesem können sich Teams Free Agents oder Spieler sichern, die von ihrem ehemaligen Arbeitgeber aus dem Vertrag herausgekauft.

Bei einem Trade handelt es sich ganz grundsätzlich um einen Handball, den mindestens zwei Franchises miteinander vornehmen. Getauscht werden hierbei Spieler, Draftpicks, Spielerrechte und Geld.

NBA, Trade: Regeln

Beim Trade gibt es wichtige Regeln, die beachten werden müssen. Werden Spieler getauscht, müssen deren Gehälter mehr oder weniger gleich hoch sein, damit kein Ungleichgewicht entsteht und kein Team benachteiligt wird.

Die NBA gesteht den Klubs aber einen Spielraum zu, sodass das Gehalt eines Spielers maximal 25 Prozent plus 100.000 Dollar höher sein darf als das des jeweils anderen Spielers.

Es besteht jedoch auch die Möglichkeit, das hohe Gehalt eines Profis in einem Trade einfach gegen mehrere Spieler aufzuwiegen. So kann ein Team etwa einen teuren Star bekommen und dafür drei Akteure abgeben, die in der Summe ungefähr genauso viel verdienen.

Ein Team darf zudem auch Geld zusätzlich zu einem Spieler in den Trade investieren, die Einnahmen und Ausgaben werden von der NBA festgelegt. Denkbar ist auch, dass künftige Draft Picks in den Trade integriert werden.