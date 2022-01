NBA - Kyrie Irving debütiert für die Brooklyn Nets: "Es ist keine ideale Situation"

Kyrie Irving hat in der Nacht auf Donnerstag sein Saisondebüt für die Brooklyn Nets gegeben. Beim 129:121-Sieg über die Indiana Pacers zeigte der Guard keine großen Anlaufschwierigkeiten.

"Ich hatte schon viele Debüts, aber nichts kommt an dieses heran. Es hat sich großartig angefühlt. Es war eine lange Zeit, ich habe seit Monaten darauf gewartet", sagte Irving im Anschluss an die Partie, in der er 22 Punkte und 4 Assists in 32 Minuten verzeichnet hatte.

Irving war vor der Saison von den Nets suspendiert worden, da er sich nicht impfen lassen wollte und somit bei Spielen in New York nicht mitwirken konnte. Beides ist zwar immer noch der Fall, allerdings hat Brooklyn aufgrund der Corona-Pandemie so viele Ausfälle, dass man sich dazu entschied, Irving nun doch als Teilzeitkraft zu beschäftigen.

"Wir haben reihenweise 10-Tagesverträge verteilt, während wir einen Spieler haben, der für uns auflaufen kann", hatte Head Coach Steve Nash diese Entscheidung vor dem Spiel erklärt. "Was ist der Unterschied zwischen einem 10-Day und ihm - das sind auch Teilzeitkräfte."

Kyrie Irving dreht im vierten Viertel auf

Der Vergleich mag ein wenig hinken, die Nets profitierten jedoch direkt im ersten Spiel von ihrem prominenten Teilzeit-Spieler. Irving startete genau wie sein Team recht langsam, fand spät im Spiel jedoch seinen Rhythmus und erzielte 10 Punkte im letzten Viertel. Brooklyn schaffte so noch den Sieg nach zwischenzeitlichem 19-Punkte-Rückstand.

"Es hat sich angefühlt, als hätte er die ganze Saison mitgespielt. Er sah wie üblich aus, sein Tempo, sein Rhythmus. Es sah aus wie Kyrie", schwärmte James Harden, und auch der dritte Superstar im Bunde zeigte sich begeistert. "Es war unglaublich, ihn wieder dabeizuhaben", sagte Kevin Durant, der selbst 39 Punkte erzielte.

"Ich habe ihn in der Kabine einfach vermisst, seine ganze Energie. Und sein Spiel ist so wunderschön. Er macht das Spiel so viel einfacher für alle anderen. Es war toll, ihn wieder auf dem Court zu sehen. Der Basketball-Sport freut sich, ihn wiederzusehen. Er hat das Spiel für die Pacers viel schwerer gemacht. Wir werden darauf aufbauen."

Steve Nash will Kyrie Irving Raum geben

Die Nets hatten zuletzt drei Spiele in Folge verloren, im Dezember mussten aufgrund eines Corona-Ausbruchs drei Spiele verschoben werden. Nun hatten sie erstmals in der Saison ihren ganzen Kader und vor allem ihre Big Three zur Verfügung.

Es wird jedoch kompliziert werden, Kontinuität aufzubauen: In den kommenden zwei Partien, zwei Heimspielen, wird Irving wieder fehlen. Erst beim Nachholspiel in der kommenden Woche in Portland kann er wieder mitwirken. Nash äußerte sich dennoch hoffnungsvoll, dass er den 29-Jährigen über die nächsten Wochen sorgsam ins Team integrieren könne.

"Er sieht wie er selbst aus", sagte Nash. "Das ist bei seinem Talent auch keine Überraschung, aber es ist immer noch ein Anpassungsprozess. Wir werden ihm etwas Raum geben müssen, um sich wieder einzugliedern, aber heute war er sehr wichtig für uns."

Kyrie Irving weicht Nachfrage nach Impfung aus

Es bleibt dabei unklar, ob und wann sich Irvings Teilzeit-Status auflösen wird. Die Frage, ob er sich nun vielleicht doch impfen lassen werde, ließ Irving nach dem Spiel unbeantwortet. "Ich schaue jetzt einfach von Tag zu Tag. Wie schon früher gesagt, es ist keine ideale Situation", sagte Irving.

"Ich bete dafür, dass sich eine Lösung finden lässt und dass wir eine Einigung treffen, entweder mit der Liga oder dass etwas passiert, was uns dabei hilft, mit COVID-19 und dem Impfstoff umzugehen. Ich denke, jeder fühlt es, deswegen will ich nicht, dass es nur um mich geht oder dass jemand nur für mich die Regeln auflöst. Ich kannte die Konsequenzen, ich kenne sie immer noch, aber jetzt schaue ich einfach von Tag zu Tag und genieße die Zeit mit den Jungs."

Eine Hintertür ließ er sich offen: "Wie auch immer es später in der Saison aussieht, damit beschäftigen wir uns dann." Was genau er damit sagen wollte, blieb jedoch unbeantwortet.

Die Karriere-Statistiken von Kyrie Irving