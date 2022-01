NBA Roundup: Jaylen Brown mit Triple-Double bei Celtics-Befreiungsschlag - Wagner-Serie reißt

Die Boston Celtics haben erfolgreich Revanche an den New York Knicks genommen, dabei legt Jaylen Brown das erste Triple-Double seiner Karriere auf. Lance Stephenson glänzt für Indiana erneut, während die Serie von Franz Wagner in Detroit reißt.

L.A. Clippers (19-21) - Memphis Grizzlies (27-14) 108:123 (SPIELBERICHT)

Charlotte Hornets (21-19) - Milwaukee Bucks (26-16) 114:106 (BOXSCORE)

Giannis Antetokounmpo versuchte noch einmal alles, am Ende reichte es für den Champion in Charlotte aber doch nicht. Antetokounmpo blies mit 21 seiner 43 Punkte (11/20 FG, 18/20 FT, 12 Rebounds) im vierten Viertel noch einmal zur Aufholjagd, doch näher als vier Zähler gaben die Gäste nicht mehr heran.

Für die Entscheidung sorgte stattdessen Terry Rozier, der 35 Sekunden vor dem Ende einen 11:2-Lauf der Gäste stoppte und von Downtown den Dagger zum 111:104 traf. Mit 28 Punkten (6/10 Dreier) war der Guard gleichzeitig auch der beste Scorer der Gastgeber, welche zeitweise entfesselten Basketball spielten und Aktionen wie diese am Fließband produzierten.

Aber nicht nur die Offensive gefiel, auch die oft gescholtene Defense hatte gute Momente. So wurden die Bucks im zweiten Viertel bei gerade einmal 12 Punkten gehalten. In dieser Phase setzten sich die Hornets etwas ab, nach der Pause wuchs der Vorsprung dann zeitweise auf 17 Zähler an. LaMelo Ball (19, 9 Rebounds, 8 Assists) zauberte einige Male, dazu gefielen auch Miles Bridges (21) und Kelly Oubre Jr. (18) von der Bank kommend.

Die Bucks vermissten einige Guards, unter anderem auch Jrue Holiday (Knöchel), sodass Wesley Matthews nominell als Spielmacher auflief. In der Praxis waren das aber meist Giannis und Khris Middleton (27, 9/17, 10 Rebounds, 9 Assists). Bobby Portis (19, 13 Rebounds) legte ein Double-Double auf, Jordan Nwora (3, 1/11) traf ebenso wenig wie die fünf eingesetzten Bankspieler (zusammengerechnet 5 Zähler, 2/15 FG).

Corona-Protokoll: Vernon Carey Jr. (Hornets) - Grayson Allen, Pat Connaughton, George Hill (alle Bucks).

Detroit Pistons (8-30) - Orlando Magic (7-33) 97:92 (BOXSCORE)