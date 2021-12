NBA News - Russell Westbrook nach Lakers-Sieg gegen Celtics: "Wir haben ein einzigartiges Team"

Die Los Angeles Lakers haben im Duell gegen die Boston Celtics einen souveränen Sieg eingefahren. Nach der Partie gegen den Erzrivalen zeigte sich Russell Westbrook gewohnt selbstbewusst.

Am Ende zeigte das Scoreboard 117:102 zugunsten der Lakers an, die damit wieder eine positive Bilanz vorweisen können (13-12) und weiterhin auf dem sechsten Platz in der Western Conference rangieren. Dabei zeigte das Superstar-Trio um Westbrook (24 Punkte und 11 Assists), LeBron James (30) und Anthony Davis (17 und 16 Rebounds) starke Leistungen.

Angesprochen auf die Frage, ob diese Partie die Blaupause für das Zusammenspiel zwischen Westbrook, James und Davis sei, zeigte sich der Point Guard der Lakers zuversichtlich: "Das Spiel wird dir immer sagen, was zu tun ist. Wir haben ein einzigartiges Team. Wir haben Jungs, die zu jedem Zeitpunkt ein Spiel übernehmen können."

Westbrook erkannte dabei auch die Besonderheit der Partie gegen den Erzrivalen aus Boston an. "Als Spieler willst du sichergehen, dass du an jedes Spiel gleich herangehst, aber du musst dir auch bewusst sein, wie wichtig diese Partie hier ist", erklärte Westbrook, der in Long Beach, Kalifornien als Lakers-Fan aufgewachsen ist.

Auch LeBron war mit der Leistung seines Teams durchaus zufrieden und hob dabei die Intensität der Lakers hervor. "Mir gefiel, wie wir heute an beiden Enden des Parketts gespielt haben. Wir haben hohe Intensität gezeigt, den Ball gut bewegt und den Korb attackiert. Nach Tatums 14-Punkte-Explosion zu Beginn der Partie waren wir auch defensiv sehr konzentriert", lobte James seine Mannschaft nach der Partie.

Davis lieferte außerdem eine Erklärung, warum das Zusammenspiel der Lakers Big Three besser funktionierte, als es zuletzt öfter der Fall war. "Ich denke am Anfang der Saison war Russ ein bisschen passiv. Er hat oft versucht, seine Mitspieler zu involvieren und den Ball zu passen", erklärte AD.

Und weiter: "Wir haben ihm gesagt: Je aggressiver du spielst, desto mehr Räume wird das für alle anderen öffnen. In den vergangenen sieben bis zehn Spielen war er sehr, sehr aggressiv und das öffnet das Spielfeld für alle anderen, was das Werfen betrifft. Er ist im Angriffs-Modus und dafür haben wir ihn hier hergebracht - damit er Russell Westbrook ist und niemand anderes."

Die nächste Partie der Lakers findet in der Nacht auf Freitag gegen die Memphis Grizzlies statt (ab 2 Uhr live auf DAZN), die zuletzt fünf Spiele in Folge gewonnen haben.