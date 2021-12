NBA News: Nets-Stars Kevin Durant, Aldridge und Kyrie Irving kehren aus dem Corona-Protokoll zurück

Die Brooklyn Nets haben am Dienstag verkündet, dass Kevin Durant, LaMarcus Aldridge und Kyrie Irving das Gesundheitsprotokoll der NBA verlassen haben. Die Rückkehr von Irving auf den Court wird sich aber noch verzögern.

Aldridge war ganze zwei Wochen im Corona-Protokoll und verpasste fünf Partien der Nets, Durant und Irving befanden sich jeweils zehn Tage im Corona-Protokoll. Durant musste drei Spiele pausieren, drei weitere Spiele wurden verschoben.

Grund war eine Corona-Welle, die die Nets erfasst hatte. Zwischenzeitlich waren mehr als zehn Spieler im Gesundheitsprotokoll. Zunächst hatte KD sein dezimiertes Team noch im Alleingang getragen, nach dessen Ausfall gelangen zuletzt dank James Harden Siege gegen die Lakers und die Clippers.

Während Durant und Aldridge wohl bereits in der Nacht auf Freitag gegen die Sixers wieder auf dem Parkett stehen werden, muss sich Irving noch gedulden. Für Brooklyn stehen nun drei Heimspiele in Folge an, an denen der ungeimpfte Irving aufgrund einer lokalen Verordnung nicht teilnehmen darf. Ob der Point Guard möglicherweise am 6. Januar bei den Indiana Pacers sein Comeback nach seiner Suspendierung geben kann, ist derweil noch unklar

"Ich bin mir nicht sicher", sagte Head Coach Steve Nash angesprochen auf eine mögliche Rückkehr des 29-Jährigen auf den Court. "Er musste sich isolieren und konnte deshalb an keinen Workouts teilnehmen. Ich könnte mir vorstellen, dass es eher zwei Wochen dauern wird, nachdem er aus dem Protokoll draußen ist. Wir müssen sein Fitnesslevel und seine Leistungen evaluieren."

Für Irving könnte es also erst am 13. Januar in Chicago soweit sein, womöglich muss er auch noch bis zum 17. Januar warten. Dann starten die Nets eine Vier-Spiele-Auswärtsserie. Zunächst muss Brooklyn aber zuhause gegen die Sixers, Clippers und Grizzlies ran.