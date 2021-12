NBA News: Milwaukee Bucks holen Veteran Wesley Matthews zurück

Die Milwaukee Bucks haben Wesley Matthews unter Vertrag genommen und damit einen ehemaligen Starter zurückgeholt. Dafür muss ein griechisches Talent im Kader weichen.

Zunächst hatte Shams Charania (The Athletic) von der Rückholaktion berichtet, mittlerweile haben die Bucks die Unterschrift von Free Agent Matthews offiziell bestätigt.

Um einen Platz im Kader frei zu machen, hat sich die Franchise zeitgleich von Georgios Kalaitzakis getrennt. Der 22 Jahre alte Grieche kam als 60. Pick des Draft 2021 in die NBA, Milwaukee zahlte 300.000 Dollar Ablöse an seinen alten Klub Panathinaikos, um Kalaitzakis in die USA zu holen. In neun Spielen für die Bucks kam der Forward auf 1,8 Punkte in 5,3 Minuten im Schnitt.

In Person von Matthews sicherte sich der amtierende Champion einen erfahrenen Guard für die Mission Titelverteidigung. Der 35-Jährige geht in seine 13. Saison in der Association, bislang war er noch vertragslos. Bereits in 2019/20 lief er in 67 Partien als Starter für die Bucks auf, in der vergangenen Saison war er für die Los Angeles Lakers aktiv.

Matthews war zu Beginn seiner Karriere ein elitärer 3-and-D-Spieler, bevor ein Achillessehnenriss 2015 seiner Karriere einen Knick versetzte. Dennoch gilt er weiterhin als respektierter Veteran. In den vergangenen beiden Jahren legte er für die Bucks und Lakers durchschnittlich 6,2 Punkte, 2,1 Rebounds und 1,2 Assists bei 38 Prozent aus dem Feld und 35,2 Prozent von Downtown in 22,1 Minuten auf.

Matthews ist ein weiterer erfahrener Veteran, der der Bank der Bucks weitere Tiefe verleihen soll und dessen "Shooting, Defense und Erfahrung helfen wird", so General Manager Jon Horst. Vor kurzem nahm Milwaukee auch Center DeMarcus Cousins unter Vertrag, der in bisher einem Einsatz immerhin knapp 15 Minuten auf dem Court stand und 7 Punkte sowie 4 Rebounds markierte.