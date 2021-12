NBA News: LeBron James schwärmt vor Rekord von Stephen Curry: "Einmaliger Spieler"

Stephen Curry steht kurz davor, sich zum alleinigen Rekordhalter bei den erzielten Karriere-Dreiern aufzuschwingen. LeBron James staunte schon vorab über den Superstar der Golden State Warriors.

Curry (33) fehlen nur noch zehn Dreier, um den bisherigen Rekordhalter Ray Allen von Platz eins zu verdrängen. Der zweimalige MVP vereint bereits einen Großteil der anderen Dreier-Rekorde auf sich, nun ist es nur noch eine Frage der Zeit, wann auch diese Marke fällt. Eher früher als später, wie auch James denkt.

"Als sie gestern gespielt haben, haben wir wirklich darauf geachtet, ob er 16 Dreier erzielen kann - das zeigt schon, wie verdammt unglaublich er ist", sagte der 36-Jährige. "Wenn es einen Spieler in der NBA-Geschichte gibt, der das schaffen kann, ist es Curry. Ich saß dort und habe nachgerechnet, ich wusste, dass er schon öfter zwölf getroffen hatte."

Curry erzielte im besagten Spiel gegen die Blazers "nur" sechs Dreier, im Schnitt versenkt er in dieser Spielzeit 5,5 Triples pro Partie, so viele wie noch nie in seiner Karriere. James erinnerte sich nach dem Spiel seiner Los Angeles Lakers gegen die OKC Thunder zudem an einige Glanzpunkte Currys.

"Die eine Sache, die mir in den Kopf kommt, ist der Wurf, den er hier [in OKC] getroffen hat. Er stieg aus zwölf Metern hoch und hat das Ding versenkt", sagte James über Currys berühmten Game-Winner aus der Saison 2015/16. "Und wir hatten so viele großartige Schlachten gegeneinander. Er hat großartige Würfe gegen uns getroffen, er ist phänomenal über seine gesamte Karriere. Und, was wichtiger ist, er ist ein großartiger Typ."

LeBron James würde Curry gerne vor Ort gratulieren

Die Warriors befinden sich nun auf einem Auswärtstrip in der Eastern Conference, vermutlich wird der Rekord also nicht in der Bay Area gebrochen. Für das derzeit beste Team im Westen stehen nacheinander Gastspiele in Philadelphia, Indiana, New York, Boston und Toronto an.

"Ich wünschte, ich könnte vor Ort sein, um ihm zu gratulieren", sagte James. "Ich kenne Ray, die Arbeit, die er investiert hat. Und wenn es einen Spieler gibt, dem er gerne seinen Rekord überlassen wird, dann ist das Steph. Ich weiß, dass Ray definitiv dankbar dafür ist, dass es Steph sein wird. Das ist eine großartige Leistung."

James und Curry standen sich viermal in Folge in den NBA Finals gegenüber, auch deshalb verbindet die beiden wohl populärsten Spieler des Sports ein großer gegenseitiger Respekt. "Es passiert vielleicht nicht morgen, aber es wird passieren. Wir können alle bezeugen, was Stephen Curry in seiner Karriere leistet und wie er das Spiel verändert hat. Er ist ein einmaliger Spieler", schwärmte James.

Wann fällt der Rekord? Die nächsten Spiele der Warriors