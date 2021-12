NBA News - LeBron James steht Lakers wieder zur Verfügung nach offenbar falschem Corona-Testergebnis

LeBron James wurde aus den Gesundheitsprotokollen der NBA entlassen und kann somit gegen die L.A. Clippers in der Nacht auf Samstag zurück ins Lineup der Los Angeles Lakers kehren.

Dass LeBron James nicht mehr in den Protokollen ist, hat die Liga selbst verkündet. "James wurde ursprünglich am Dienstag, dem 30. November in die Protokolle aufgenommen, nachdem eine Reihe an Tests widersprüchliche Tests ergeben hat, darunter ein positiver Test am 29. November. Weitere Tests haben ergeben, dass James nicht infiziert ist."

ESPN berichtet zudem, dass James seit seiner Rückkehr nach Los Angeles am Dienstag acht negative Tests vorweisen konnte. Der 36-Jährige beschwerte sich am Mittwoch via Twitter, vermutlich über seine Aufnahme in die Protokolle: "Hier geht etwas sehr komisches vor sich", schrieb James.

Die Lakers haben ihr Spiel gegen die Sacramento Kings ohne James gewonnen und stehen damit bei einer Bilanz von 12-11. James hat erst an 11 dieser 23 Spiele teilgenommen.