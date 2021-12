NBA News - Ja Morant bei Comeback von Grizzlies-Fans verbal attackiert: "Das hat mich verletzt"

Die Memphis Grizzlies mussten beim Comeback von Franchise-Star Ja Morant gegen die OKC Thunder eine unerwartete Niederlage einstecken. Morant wurde dabei von einigen Fans in der ersten Reihe verbal angegangen, er solle doch lieber weiter aussetzen.

Das berichtete Morant auf seiner Pressekonferenz nach dem Spiel. "Während des Spiels habe ich einige Fans in der ersten Reihe gehört, die mir gesagt haben, dass ich lieber weiter pausieren soll", erzählte der Point Guard. "Ich verstehe nicht ganz, was sie damit bezwecken wollten. Das macht es mir nicht leichter."

Morant hatte wegen einer Knieverletzung zwölf Spiele verpasst, die Grizzlies gewannen in diesem Zeitraum zehn davon und sprangen in der Western Conference auf Platz vier. Die Thunder wurden dabei unter anderem mit 73 Punkten geschlagen, ein neuer NBA-Rekord. Dass die Grizzlies mit Morant nun genau gegen dieses Team verloren, nagte an Morant.

"Es frustriert mich. Ich sah unser Team und wie es spielte, während ich aussetzen musste. Wir schlugen sie mit 73 und nun verlieren wir gegen sie an dem Tag, an welchem ich mein Comeback gebe. Das ist frustrierend, vor allem weil ich sowieso erst wieder Vertrauen in mein Knie aufbauen muss."

Der Grizzlies-Star spielte 30 Minuten und kam in dieser Zeit auf 16 Punkte, 8 Assists und 6 Rebounds, es überwog dennoch der Frust über die Zurufe der Fans. "Normalerweise spornt es mich an, wenn ich negative Dinge über mich höre, aber diesmal hat es mich verletzt", gab der 22-Jährige zu.

Unterstützung bekam Morant auch von seinen Teamkollegen. Desmond Bane nannte es "Nonsens", dass die Grizzlies ohne ihren Star besser agieren würden, stattdessen befand der Guard, dass Morant ob seines Star-Daseins ein leichtes Ziel sei. "Jeder weiß, was er für ein Spieler ist. Er ist ein All-Star, der einen Monat nicht gespielt hat. Er kann in Memphis so lange bleiben, wie er will."