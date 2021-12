NBA News: Isaiah Thomas heuert bei G-League an und plant nächstes NBA-Comeback

Isaiah Thomas hat bei der NBA G League angeheuert und will sich im anstehenden Showcase der Entwicklungsliga für einen weitern Job in der NBA empfehlen.

Das berichtete Shams Charania (The Athletic). Thomas hat bereits im vergangenen Monat nach einem erfolgreichen Einsatz für Team USA in der Qualifikation für die WM 2023 erklärt, dass er seine Karriere als NBA-Profi noch nicht aufgegeben habe.

Für welches Team der 32-Jährige in der G-League spielen wird, scheint noch nicht bekannt. Der Zeitpunkt ist jedoch kein zufälliger, denn in der Liga steht vom 19.-22. Dezember der G-League-Showcase in Las Vegas an, bei dem einige Scouts und Verantwortliche der 30 NBA-Teams vor Ort sein werden, um nach möglichen Verstärkungen für die laufende Saison oder die Zukunft Ausschau zu halten.

Thomas kam spät in der vergangenen Saison zu den New Orleans Pelicans, kam jedoch nach drei erwartbar durchwachsenen Spielen bei so einer langen Pause nicht mehr zum Einsatz. In der Spielzeit 2019/20 lief er noch in 37 seiner 40 absolvierten Spiele für die Washington Wizards als Starter auf, wobei er mit 41,3 Prozent besser von Downtown als bei Zweiern (40,5 Prozent) traf.

Seine beste Zeit hatte Thomas mit Abstand bei den Boston Celtics, wo er zweifacher All-Star wurde und 2016/17 mit 28,9 Punkten sowie 5,9 Assists pro Spiel bei guten Quoten sogar lange in der MVP-Diskussion war und am Saisonende einige Zweit- und Drittstimmen für den Titel erhielt.