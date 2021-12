NBA - Franz Wagner begeistert mit Karrierebestwert für die Magic: "Das ist erst der Anfang"

Magic-Rookie Franz Wagner hat im Anschluss an die Niederlage gegen die Milwaukee Bucks großes Lob für seine Leistung erhalten. Der Deutsche brillierte mit einem Karrierebestwert von 38 Punkten.

"Es war nur eine Frage der Zeit, Franz ist ein phänomenaler Spieler. Er weiß einfach, wie er sich seine Würfe erarbeitet", sagte Teamkollege Wendell Carter Jr. nach Wagners bislang bestem Spiel in der NBA. "Am Anfang der Saison hatte ich das Gefühl, dass er Probleme mit seinem Selbstbewusstsein hatte und ich habe ihm gesagt: 'Wir haben dich nicht umsonst gedraftet, zeig einfach, was du kannst.' Das ist erst der Anfang für ihn, ich glaube, er hat ein enormes Potenzial."

Auch sein Coach Jamahl Mosley war begeistert vom Deutschen, der die meisten Rookie-Punkte in dieser Saison und die drittmeisten Punkte eines Magic-Rookies nach Shaquille O'Neal (46, 1993) und Dennis Scott (40, 1990) in der Franchise-Geschichte auflegte. Mosley lobte vor allem "seine Entschlossenheit zum Korb zu ziehen, seinen Basketball-IQ, seinen Ehrgeiz und seine Fähigkeit, das Spiel zu lesen."

Auch Wagners "Level an Professionalität" brachte Mosley ins Schwärmen. "Er kommt immer früh, bleibt bis spät, kümmert sich gut um seinen Körper, das ist genau das, was wir von unseren jungen Spielern fordern", führte er aus.

Wagner: "Ich habe einen guten Job gemacht"

Wagner selbst fand dagegen ziemlich sachliche Worte zu seiner Leistung. "Ich habe versucht, zum Korb zu kommen. Ich glaube, ich habe einen guten Job gemacht, keine Würfe zu forcieren, wie ich es in einigen vorherigen Spielen gemacht hatte", analysierte er im Anschluss an die Pleite gegen die Bucks.

Für seine gute Leistung bekam er gegen Ende des Spiels auch Lob von Bucks-Big DeMarcus Cousins. "Er beglückwünschte mich zu dem Spiel", sagte Wagner. "Ich bedankte mich, aber in dem Moment lagen wir mit 15 Punkten oder so zurück und das Spiel war im Grunde gelaufen. Es war definitiv eine coole Geste, aber am Ende des Tages konnten wir keinen Sieg holen", ergänzte der 20-Jährige.

Wagner startete in seinem ersten NBA-Jahre alle seiner bisherigen 34 Spiele, dabei legt im im Schnitt 15,5 Punkte, 4,6 Rebounds und 2,7 Assists auf.