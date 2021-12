NBA News: Daniel Theis auf dem Trade-Block bei den Houston Rockets? Mehrere Teams wohl interessiert

Daniel Theis unterschrieb erst im Sommer einen Vierjahresvertrag bei den Houston Rockets, dennoch ist der Deutsche bei den Texanern inzwischen aus der Rotation gefallen. Mehreren Berichten zufolge könnte der Big Man bald getradet werden.

Das berichtete zu Beginn der Woche zunächst Kevin O'Connor von The Ringer. Demnach haben die Texaner erste Angebote für den Deutschen erhalten. Dabei soll es sich um Teams handeln, welche noch einen erfahrenen Backup-Center benötigen. Allerdings kann Theis erst ab dem 15. Dezember getradet werden, da er erst im Sommer für vier Jahre und knapp 36 Millionen Dollar in Houston unterschrieb.

Ähnliches berichtet auch Michael Scotto von HoopsHype, der davon ausgeht, dass die Rockets bis zur Deadline im Februar zahlreiche Angebote für Theis bekommen werden. "Er ist innerhalb der NBA sehr beliebt", sagte Scotto im HoopsHype-Podcast.

In Houston gestaltet sich die Situation für Theis im Moment schwierig. Nach 15 Niederlagen in Folge verbannte Rockets-Coach Stephan Silas den 29-Jährigen auf die Bank, der frühere Bamberger kam nach 15 Starts plötzlich überhaupt nicht mehr zum Einsatz. Es wurde schnell klar, dass Christian Wood, der zunächst neben Theis als Power Forward auflief, auf der Fünf besser aufgehoben ist.

Daniel Theis besitzt Trade-Kicker

Darüber hinaus sind die Rockets darauf aus, Rookie Alperen Sengün Spielzeit zu geben. Der Türke überzeugte bislang in seinen Minuten, sodass Theis außen vor ist. Zudem gewannen die Texaner seit dem Wechsel in der Starting Five jedes ihrer fünf Spiele, darunter auch gegen Chicago oder Charlotte.

Theis übernimmt so erst einmal nur die Rolle eines Mentors, das war von Beginn an so kommuniziert und das gab der Deutsche auch im Interview mit SPOX an. Langfristig spielt Theis trotz seines Vierjahresvertrags aber wohl ohnehin keine Rolle in Houston. Nur drei Jahre sind garantiert, für die vierte Saison halten die Rockets eine Team-Option. Theis hat sich zusätzlich noch abgesichert, sein Vertrag enthält einen Trade-Kicker über 15 Prozent.

Das bedeutet, dass Theis sobald er getradet wird, einen 15-prozentigen Bonus auf sein Grundgehalt erhält. In dieser Saison kam Theis 16-mal zum Einsatz, dabei legte der Nationalspieler 8,1 Punkte, 4,9 Rebounds und 0,6 Blocks bei Quoten von 48,1 Prozent aus dem Feld und 29,8 Prozent von der Dreierlinie auf.

Daniel Theis: Seine Statistiken in der NBA