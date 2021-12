NBA News: Cleveland Cavaliers verlängern mit Coach Bickerstaff - und haben angeblich Ben Simmons im Visier

Die Cleveland Cavaliers haben den Vertrag mit Head Coach J.B. Bickerstaff vorzeitig verlängert. Das bestätigte die Franchise am Samstag. Zudem soll Cleveland nach einem überraschend starken Saisonstart weiterhin ein Auge auf Ben Simmons haben.

Wie Adrian Wojnarowski (ESPN) berichtet, läuft der neue Kontrakt von Bickerstaff bis 2027, von offizieller Seite gab es keine Angaben über die Laufzeit des Vertrags. Der langfristige Deal ist eine Belohnung für die gute Arbeit, die Bickerstaff in Augen der Cavs-Verantwortlichen geleistet hat.

Der 42-Jährige übernahm Mitte der Saison 2019/20 von John Beilein den Posten als Head Coach der Cavaliers. In der Spielzeit gewann Cleveland magere 19 Spiele, in der darauffolgenden Saison waren es 22 Siege. In der aktuellen Spielzeit haben die Cavs aber einen überraschend starken Start hingelegt und stehen mit 19 Siegen und 13 Niederlagen auf dem fünften Platz in der Eastern Conference. Playoff-Basketball gab es in Cleveland zuletzt 2018 zu bestaunen.

"J.B. Bickerstaff ist der richtige Head Coach, um diese Franchise in eine vielversprechende Zukunft zu führen", wird GM Koby Altman in einem Statement zitiert. "Die Entscheidung, den Vertrag mit J.B. zu verlängern, basiert nicht allein auf dem Erfolg in dieser Saison, sondern vielmehr auf seiner gesamten Arbeit seit seiner Ankunft in Cleveland."

Altman und Bickerstaff haben ein Team aufgebaut, das um die Youngster Darius Garland, Jarrett Allen und ROTY-Anwärter Evan Mobley einen vielversprechenden jungen Kern hat. Der Erfolg in der laufenden Saison könnte zudem dazu führen, dass Cleveland noch auf dem Trade-Markt aktiv wird.

Wojnarowski bezeichnete die Cavs als "team to watch" im Rennen um Ben Simmons. Cleveland soll bereits im Sommer in Philadelphia bezüglich eines Trades angeklopft haben und könnte die Bemühungen in Anbetracht der neu gewonnenen Playoff-Hoffnungen verstärken.

Allerdings betonte Woj auch, dass aufgrund der aktuellen Corona-Welle innerhalb der Liga die Trade-Gespräche abgekühlt sind. Die Trade-Diskussionen um Simmons hätten bislang noch nicht an Dynamik gewonnen, gleichzeitig soll der Guard weiterhin nicht gewillt sein, in dieser Saison für die Sixers aufzulaufen. Unter anderem den Pacers, Kings und Timberwolves wird ebenfalls Interesse an Simmons nachgesagt. Die Trade Deadline ist am 10. Februar.