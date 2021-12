NBA Christmas Games heute live: Übertragung im TV und Livestream

Die Christmas Games am 1. Weihnachtsfeiertag sind eine feste Tradition in der NBA. Auch in diesem Jahr stehen wieder fünf Topbegegnungen auf dem Programm. Wir zeigen Euch, wer heute gegeneinander antritt und wo Ihr die Spiele live im TV und im Livestream verfolgen könnt.

NBA, Christmas Games: Datum, Zeit, Ort, Infos

Lust auf Basketball aus der besten Liga der Welt nach der Bescherung an Heiligabend und dem gemeinsamen Festessen mit der Familie am 1. Weihnachtsfeiertag? Ist die Antwort ja, dann haben wir eine gute Nachricht für Euch. Auch in diesem Jahr gibt es am 25. Dezember in der NBA die Christmas Games. Fünf Spiele mit vielen der namhaftesten und besten Teams stehen heute auf dem Programm. Und das Beste - die Spiele finden nacheinander statt, so dass wir uns auf 13 Stunden NBA-Action am Stück freuen dürfen.

Wegen der Zeitverschiebung zu den USA beginnen die meisten Christmas Games 2021 zu einer annehmbaren Zeit. Los geht es um 18 Uhr mit dem Ost-Duell zwischen den New York Knicks und den Atlanta Hawks. Es folgt das Heimspiel von NBA-Champion Milwaukee Bucks gegen die Boston Celtics, ehe mit den Phoenix Suns und den Golden State Warriors die beiden derzeit besten NBA-Teams aufeinandertreffen.

Die noch folgenden zwei Spiele sind eher etwas für Nachtmenschen. Ab 2 Uhr steht der Kracher zwischen den Los Angeles Lakers und den Brooklyn Nets an, den Abschluss der Christmas Games bildet das Aufeinandertreffen der Utah Jazz und den Dallas Mavericks. Da es viele am 2. Weihnachtsfeiertag etwas langsamer angehen lassen, dürften auch die beiden Spiele am frühen Morgen des 26. Dezember in Deutschland auf viel Interesse stoßen.

NBA: Die Christmas Games 2021 im Überblick

Datum/Uhrzeit Heim Auswärts 25.12/18 Uhr New York Knicks Atlanta Hawks 25.12/20.30 Uhr Milwaukee Bucks Boston Celtics 25.12/23 Uhr Phoenix Suns Golden State Warriors 26.12/2 Uhr Los Angeles Lakers Brooklyn Nets 26.12/4.30 Uhr Utah Jazz Dallas Mavericks

NBA Christmas Games heute live: Übertragung im TV und Livestream

Die exklusiven Übertragungsrechte an der NBA liegen in Deutschland bei DAZN. Der Streamingdienst zeigt in dieser Saison 182 Spiele der regulären Saison, alle Spiele des Play-In Tournaments, mindestens ein Spiel pro Playoff-Spieltag sowie die kompletten NBA-Finals live.

Heute hält DAZN ein verspätetes Weihnachtsgeschenk für Euch bereit! Alle fünf Christmas Games werden live und in voller Länge übertragen.

Um 18 Uhr begrüßt Euch Moderator Freddy Harder zur Übertragung der Christmas Games. Den Livestream zu den Übertragungen könnt Ihr auf dazn.com oder über die DAZN-App auf dem Endgerät Eurer Wahl (PC, Notebook, Smartphone, Tablet, Smart-TV, ...) abrufen.

Voraussetzungen dafür sind eine stabile Internetverbindung und ein gültiges DAZN-Abo. Ihr seid noch nicht Kunde von DAZN? Speziell als NBA-Fan sollte Ihr euch schleunigst eines zulegen - dann könnt Ihr auch noch die Christmas Games live sehen. Ihr habt die Wahl zwischen einem jederzeit kündbaren Monatsabo (14,99 Euro) oder einem Jahresabo (149,99 Euro).

Der US-Sport nimmt bei DAZN einen wichtigen Platz im prallgefüllten Liveprogramm ein. Neben der NBA zeigt der Streamingdienst auch die NFL und College Basketball. Des weiteren hält DAZN die Übertragungsrechte an fast allen Spielen der Champions League, allen Freitags- und Sonntagsspielen der Bundesliga, der Handball-Champions-League, den bedeutendsten Darts-Turnieren, den besten Box- und MMA-Kämpfen und vielen weiteren Highlights aus der Welt des Sports. Hier könnt Ihr Euch ein Abo sichern!

Seit einigen Monaten bietet DAZN Highlights aus seinem Programm auch auf den beiden linearen TV-Kanälen DAZN 1 und DAZN 2 an. Diese können aber nur nach einer Zuzahlung zu einem schon bestehenden Vodafone- oder Sky-Vertrag empfangen werden. Ist das bei Euch der Fall, dann könnt Ihr die ersten drei Christmas Games heute live auf DAZN 1 im TV verfolgen.

NBA Christmas Games: Die DAZN-Übertragung im Überblick

Uhrzeit Heimteam Auswärtsteam DAZN-Kommentator DAZN-Experte 18 Uhr New York Knicks Atlanta Hawks Lukas Schönmüller 20.30 Uhr Milwaukee Bucks Boston Celtics Freddy Harder Alex Vogl 23 Uhr Phoenix Suns Golden State Warriors Sebastian Ulrich 2 Uhr Los Angeles Lakers Brooklyn Nets Freddy Harder Alex Vogl 4.30 Uhr Utah Jazz Dallas Mavericks Flo Pertsch

NBA: Die Christmas Games heute im Liveticker

Ihr könnt die Christmas Games heute nicht live im TV oder im Livestream verfolgen? Bei der Lösung dieses Problems kann Euch SPOX helfen. Wir bieten nämlich auch in diesem Jahr einen ausführlichen Liveticker zu den Christmas Games an.

Vom Sprungball der ersten Partie bis zur Schlusssekunde des letzten Spieles tickern wir für Euch alles mit, was sich bei den traditionellen Christmas Games alles ereignet.

Sobald verfügbar, wird hier der Link zum Liveticker zu sehen sein.