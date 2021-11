NBA News: Portland Trail Blazers ermitteln offenbar gegen General Manager Neil Olshey

Die Portland Trail Blazers ermitteln offenbar gegen ihren President of Basketball Operations und General Manager Neil Olshey wegen Fehlverhaltens am Arbeitsplatz. Das berichtet The Athletic mit Verweis auf ligainterne Quellen.

Demnach haben das Team und Franchise-Besitzer Jody Allen eine Firma beauftragt, das angebliche Fehlverhalten zu untersuchen.

Mindestens eine Angestellte oder ein Angestellter hat ein potenzielles Fehlverhalten gemeldet, das die Untersuchung angestoßen hat, berichten mehrere Quellen. Die genauen Hintergründe des angeblichen Fehlverhaltens sind nicht bekannt.

Die Trail Blazers wollten gegenüber The Athletic kein Statement zu dem Thema abgeben. "Wir haben derzeit nichts zu dem Thema zu sagen", wird die Franchise zitiert. Auch Allen und Olshey äußerten sich auf Nachfragen von The Athletic nicht persönlich dazu.

Allen und Olshey waren beide beim 110:106-Sieg der Blazers über die Indiana Pacers am Freitag in der Arena.

Olshey ist seit 2012 in seiner Position als GM der Blazers im Amt, zuvor füllt er selbige Rolle zwei Jahre lang für die Los Angeles Clippers aus.