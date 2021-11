NBA News: Milwaukee Bucks verstärken sich mit Ex-All-Star DeMarcus Cousins

Die Milwaukee Bucks verstärken sich noch einmal und holen den früheren All-Star DeMarcus Cousins an Bord. Der Center soll für mehr Tiefe sorgen.

Wie Adrian Wojnarowski (ESPN) und Shams Charania (The Athletic) übereinstimmend berichten, wird Cousins einen nicht-garantierten Vertrag beim amtierenden Champion unterschreiben. Somit kann sich der 31-Jährige bis zum 7. Januar beweisen, dann müssen die Bucks eine Entscheidung treffen, ob sie den Big Man weiter halten wollen oder eben nicht.

Milwaukee bessert somit auf der Center-Position nach. Brook Lopez, der gesetzte Starter, absolvierte bislang nur ein Saisonspiel, nach dem Auftakt gegen die Brooklyn Nets fehlte der Big wegen anhaltenden Rückenproblemen. Es ist weiter unklar, wann Lopez zurückkehren wird. Mit Bobby Portis und Two-Way-Player Sandro Mamukelashvili verbleiben derzeit nur zwei echte und gesunde Fünfer im Kader.

Cousins hatte in der Vorsaison für die Houston Rockets und die L.A. Clippers gespielt, die Kalifornier verlängerten den Vertrag mit dem vierfachen All-Star jedoch nicht. Für die Clippers absolvierte Boogie 16 Spiele, in denen er 7,8 Punkte und 4,5 Rebounds auflegte. In den Playoffs reichte es dann nur für 7 Kurzeinsätze über durchschnittlich 8,3 Minuten.

Durch zahlreiche Verletzungen konnte Cousins nie wieder an seine alte Form zu Zeiten bei den Sacramento Kings oder New Orleans Pelicans anknüpfen. Innerhalb von zwei Jahren riss sich der Center erst die Achillessehne und dann auch noch das Kreuzband. Über seine komplette Karriere von 606 Partien verbuchte Cousins durchschnittlich 20,4 Punkte, 10,6 Rebounds und 3,1 Assists bei Wurfquote von 46 Prozent aus dem Feld.