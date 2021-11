NBA News: Enes Kanter ändert seinen Namen und wird ab Montag US-Bürger

Enes Kanter, Center der Boston Celtics, wird seinen Namen in Enes Kanter Freedom ändern und ab Montag US-amerikanischer Staatsbürger. Dies berichtete Shams Charania von The Athletic. Den entsprechenden Tweet teilte Kanter in seiner Storyline.

Kanter soll fortan zum zweiten Vornamen werden, entsprechend ist es gut möglich, dass ab sofort Freedom das Trikot des bisherigen Türken zieren wird. Freedom stand bereits 2020 in der Bubble von Orlando auf seinem Jersey, als Spieler ausnahmsweise eine soziale Botschaft senden durften.

In der jüngeren Vergangenheit hat der 29-Jährige, der in Zürich geboren wurde, häufig auf soziale Missstände hingewiesen und seine Stimme erhoben. Jüngstes "Opfer" im Zuge des Duells Celtics gegen Lakers war LeBron James aufgrund seines Sponsors Nike.

"Geld steht für den 'King' über der Moral", schrieb Kanter vor der Partie: "Es ist traurig und widerwärtig, wie diese Athleten behaupten, ihnen liege soziale Gerechtigkeit am Herzen. Aber wenn Big Boss China es so will, 'halten sie die Klappe und dribbeln'." Weitere richtete er sich direkt an James: "Hast du dich über die Sklavenarbeit informiert, die für deine Schuhe verantwortlich ist, oder ist das kein Teil deiner Recherche?" Seine Schuhe in jener Partie zierte eine Abbildung, auf der sich James vor Chinas Staatspräsident Xi Jinping verneigt, während dieser ihm eine Krone aufsetzte.

Kanter: Bereits vorher Kritik an China und der Türkei

Es war nicht die erste Anspielung Kanters auf die Menschenrechtslage in China: Im Oktober trug er im Spiel gegen die Knicks Schuhe mit der Aufschrift "Free Tibet", in der Folge wurde die Übertragung der Begegnung in China gestoppt. In den sozialen Medien teilte er in einer Videobotschaft mit: "Tibet gehört den Tibetern, ich bin hier, um meine Stimme zu erheben und mich gegen das auszusprechen, was in Tibet unter der brutalen Herrschaft der chinesischen Regierung passiert." Xi Jinping bezeichnete er als "brutalen Diktator".

Zuvor war Kanter bereits auf Konfrontationskurs mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan gegangen. Als Kanter 2019 bei den Knicks unter Vertrag stand, verzichtete er auf das Global Game in London, weil er auf europäischem Boden um sein Leben fürchte: "Ich werde leider wegen diesem Irren nicht dabei sein, dem türkischen Präsidenten. Es besteht die Möglichkeit, dass ich dort umgebracht werde." Zuvor hatte er sich als Unterstützer der Gülen-Bewegung gegen den Präsidenten geoutet. 2017 wurde er am Flughafen von Bukarest festgehalten und sein türkischer Pass ungültig gemacht.

Aus sportlicher Sicht wurde es zuletzt ruhig um Kanter. Für die Celtics kommt er in der laufenden Saison auf 4,2 Punkte in 11,2 Minuten. In der Rotation stehen unter anderem Al Horford, Robert Williams III oder Grant Williams vor ihm.