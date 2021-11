NBA News: Dallas Mavericks optimistisch wegen möglicher Verlängerung von Jalen Brunson

Jalen Brunson spielt für die Dallas Mavericks erneut eine starke Saison, könnte aber im Sommer als Free Agent die Franchise verlassen. Im Camp der Mavs soll dennoch Optimismus herrschen, dass der Guard langfristig bleibt.

Das berichtet Marc Stein in seinem Newsletter bei Substack. Demnach sind die Mavs zuversichtlich, dass man sich früher oder später mit Brunson auf einen neuen Vertrag einigen werde. Brunson wurde 2018 mit dem 33. Pick gezogen und erhielt danach direkt ein Arbeitspapier über vier Jahre.

Im Gegensatz zu anderen Zweitrundenpicks enthielt Brunsons Vertrag aber keine Team-Option für das vierte Jahr, sodass die Mavs den Spielmacher nach dessen dritter Saison nicht zu einem Restricted Free Agent machen konnten. Stattdessen wird Brunson im Sommer 2022 Unrestricted Free Agent, wenn man sich bis dahin nicht auf eine vorzeitige Verlängerung einigen kann.

In der Theorie könnte Brunson zu jeder Zeit einen neuen Vertrag über bis zu vier Jahre und 55,6 Millionen Dollar unterschreiben, im Sommer gebe es dagegen kein Limit. In bislang 17 Partien deutete der Guard an, dass er womöglich mehr wert sein könnte, als jene maximale Summe. Nach Luka Doncic ist Brunson bisher der konstanteste Spieler und legte 15,1 Punkte, 4,4 Rebounds sowie 5,1 Assists im Schnitt auf.

Laut Stein ist Brunson auch einer der Anführer in der Kabine der Texaner, ein weiterer Grund, warum Dallas den Spielmacher gerne halten würde. In dieser Spielzeit kassiert Brunson gerade einmal 1,8 Millionen Dollar, derzeit fehlt der 25-Jährige jedoch mit einer Fußverletzung, die er sich beim Spiel bei den L.A. Clippers zuzog.

Brad Townsend (Dallas Morning News) meldete aber, dass die Verletzung nicht schwerwiegend sei. Schon am Freitag trainierte der Point Guard wieder mit und könnte in der Nacht auf Sonntag gegen die Washington Wizards schon wieder zum Einsatz kommen.