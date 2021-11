NBA - Dallas Mavericks nach der Pleite gegen die Cleveland Cavaliers: “Waren beschissen”

Die Dallas Mavericks haben gegen die Cleveland Cavaliers eine deutliche Niederlage kassiert (96:114). Im Anschluss fanden Luka Doncic und Head Coach Jason Kidd klare Worte.

"Wir müssen weiterhin zusammenhalten", sagte Doncic nach der Klatsche in der heimischen Arena. Laut dem Point Guard sei diese Zeit eine wichtige Zerreißprobe für die Mannschaft. "Es ist einfach, zusammenzuhalten, wenn alles gut läuft. Jetzt in den schwierigen Zeiten zeigt sich, ob wir ein echtes Team sind", führte er aus.

Doncic agierte gegen die Cavs als einziger Mavs-Spieler in Normalform und legte ein Triple-Double (25, Punkte, 7/11 Dreier, 10 Rebounds, 10 Assists) auf. "Das betrifft uns alle", erklärte er dennoch: "Wir hatten viele offene Würfe, wir müssen einfach weitermachen."

Auch Coach Kidd wünscht sich weiterhin das Vertrauen seines Superstars in seine Mitspieler. "Wir müssen uns weiterhin gegenseitig vertrauen", erklärte Kidd. "Luka hätte ohne Probleme den Ball nicht mehr abspielen können, weil keiner seine Würfe getroffen hat. Aber wir müssen weiterhin die richtigen Plays machen."

Dallas Mavericks: "Wir waren beschissen"

Trotz der 37,1 Prozent Wurfquote über die ersten drei Viertel und der 5/28 Dreier des restlichen Teams ohne Doncic verfällt Kidd nicht in Panik. "Das Wichtigste ist, dass wir jetzt nicht in Selbstmitleid verfallen. Wir müssen einfach weitermachen. Niemand hat gesagt, dass es leicht ist, seine Würfe zu treffen. Wir bekommen komplett freie Würfe, aber treffen sie einfach nicht", sagte der Coach.

Durch die schwache Offensive ließ sein Team auch die Energie in der Defensive vermissen, meinte Kidd: "Wenn wir unsere Würfe nicht treffen, neigen wir dazu, uns selbst zu bemitleiden." In der Folge würde das Team nicht rechtzeitig zurück in der Defensive sein und dem Gegner dadurch einfache Würfe schenken. "Unsere Transition-Defense war zuletzt beschissen. Daran müssen wir arbeiten", sagte Kidd.

Die Mavs lagen gegen die Cavaliers im dritten Viertel zwischenzeitlich mit 24 Punkten zurück und konnten die Partie anschließend nicht mehr spannend gestalten. Durch die vierte Niederlage in den vergangenen fünf Spielen steht Dallas nun bei einer Bilanz von 10-9, was aber derzeit noch für Platz vier in der Western Conference reicht.

Als nächsten müssen die Mavs zweimal gegen die ebenfalls kriselnden New Orleans Pelicans ran.