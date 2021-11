NBA News: Brooklyn Nets müssen vier bis acht Wochen auf Dreierspezialist Joe Harris verzichten

Die Brooklyn Nets werden mehrere Wochen auf Joe Harris verzichten müssen. Der Dreierspezialist wurde am Montag erfolgreich am linken Knöchel operiert und wird für vier bis acht Wochen fehlen.

Das teilte die Franchise per offizieller Pressemitteilung am Montag mit. Nach Informationen von Adrian Wojnarowski (ESPN) herrsche in Brooklyn allerdings Optimismus, dass Harris eher früher als später auf der anvisierten Timeline zurückkehren kann.

Wie Head Coach Steve Nash erklärte, musste bei der Operation ein kleines Knochenteilchen aus Harris' linkem Knöchel entfernt werden. Der 30-Jährige hat bereits die vergangenen sechs Partien verpasst, nachdem er sich beim Sieg gegen Oklahoma City Mitte November am Knöchel verletzt hatte.

"Wir glauben, dass das eine gute Sache ist und er durch die OP diese Situation hinter sich lassen kann, anstatt auf lange Sicht ein erneutes Auftreten der Verletzung zu riskieren", sagte Nash. "Es ist einfach besser, das kleine Teilchen zu entfernen. Hoffentlich ist es damit vorbei."

Harris gehört zu den besten Dreierschützen der Liga, in der aktuellen Saison trifft er 46,6 Prozent seiner 6,3 Versuche pro Partie. Im Schnitt legte der Flügelspieler in 14 Einsätzen 11,3 Punkte und 4,0 Rebounds auf. Die Nets führen die Eastern Conference mit einer Bilanz von 14-6 an.