NBA News, Ben Simmons: Sixers würden Trade für "etwa 30" Spieler akzeptieren

Ben Simmons wartet bei den Philadelphia 76ers weiterhin auf einen Trade, auch wenn wohl nicht mit einer baldigen Lösung zu rechnen ist. Wie The Athletic erfahren hat, sind die Sixers dabei aber nicht nur auf einen oder zwei Spieler fixiert.

Über die gesamte Offseason hieß es immer wieder, dass Philly vor allem auf Spieler wie Damian Lillard oder Bradley Beal hoffe und darauf warte, ob ein Star verfügbar wird. Dem Bericht zufolge geht es aber nicht nur um diese beiden: Angeblich hat das Team eine Liste "etwa 30" Spielern, die man als Kern eines Simmons-Pakets akzeptieren würde.

Innerhalb des Front Office werde damit kalkuliert, dass "fünf bis zehn" dieser Spieler in den nächsten ein oder zwei Jahren tatsächlich verfügbar werden, heißt es weiter. Solange werde man sich im Zweifel gedulden. "Das hier ist wohl eine mehrjährige Sache", sagte eine Sixers-interne Quelle anonym.

Das liege auch daran, dass der Trade-Wert von Simmons aktuell am Boden liegt. Der 25-Jährige hat nach schwachen Playoffs und einer Trade-Forderung in der Offseason noch keine Minute für die Sixers absolviert und weilt nicht beim Team, derzeit arbeitet er an mentalen Problemen, wie sein Agent Rich Paul kürzlich noch einmal bestätigte.

Die Sorgenkinder in der Eastern Conference: Tatum, Simmons und eine ganze Starting Five © getty 1/31 Rund einen Monat ist die Saison alt, es lassen sich jede Menge Trends ablesen. Vor allem aber hat jedes Team mindestens ein Sorgenkind. Wir schauen bei allen Teams auf das, was noch nicht ideal funktioniert. © getty 2/31 ATLANTA HAWKS: CLINT CAPELA - Der Erfolg im Vorjahr ging neben Young vor allem auf die Kappe des Schweizers, der ein schwaches Defensiv-Team zumindest respektabel aussehen ließ. Bislang gelingt ihm das nicht. © getty 3/31 Der Center hatte Achillessehnenprobleme und hat noch lange nicht sein altes Niveau erreicht. In direkter Korbnähe trifft Capela nur 62 Prozent, defensiv wirkt er langsam. War die Extension über 2 Jahre und 45 Mio. bis 2025 ein Fehler? © getty 4/31 BOSTON CELTICS: JAYSON TATUM - 38,6 Prozent aus dem Feld - das ist keine Quote, mit der man sich schmücken kann. Tatum verbucht in allen Kategorien Career Lows, selbst von der Freiwurflinie (nur noch 76,8 Prozent!). © getty 5/31 In neun der vergangenen zehn Spiele blieb der Celtics-Star unter 40 Prozent, Ausnahme war die Explosion gegen Dallas (12/19). Hinzu kam die Hero-Ball-Kritik von Marcus Smart, Tatum hatte sicherlich schon leichtere Tage in der NBA. © getty 6/31 BROOKLYN NETS: JOE HARRIS - Wir verzichten an dieser Stelle auf Kyrie Irving, auch wenn er den Nets die größten Sorgen bereitet, und richten den Blick stattdessen auf Harris, der im Vorjahr der beste Dreierschütze der Liga war. © getty 7/31 2021/22 trifft Harris zwar auch fast 47 Prozent von Downtown, sein Punkteschnitt ist aber rückläufig. Die Cuts und Drives zum Korb sind selten geworden, der Abschluss hat auch nachgelassen. © getty 8/31 CHARLOTTE HORNETS: MASON PLUMLEE - Sorry, Mr. Plumlee, aber Sie stehen für die verheerende Center-Rotation der Hornets. Plumlee, P.J. Washington und derzeit Nick Richards, das ist kaum NBA-tauglich. Die Hornets sind 25. in der Defense. © getty 9/31 So machten die Hornets aus der Not eine Tugend und stellen häufig Miles Bridges auf die Fünf. Das kann hin und wieder eine Option sein, über eine Saison wird es nicht funktionieren. Warum wollten die Hornets eigentlich nicht Richaun Holmes? © getty 10/31 CHICAGO BULLS: NIKOLA VUCEVIC - Der letzte Center, der bei min. 10 Würfen pro Spiel über eine Saison unter 40 Prozent versenkte, war Bobcats-"Legende" Byron Mullens - Vooch würde ihn Stand jetzt ablösen, autsch! © getty 11/31 Noch bitterer ist, dass sich der Big mit Corona infizierte und erst einmal fehlen wird. Immerhin: Viel schlechter kann es eigentlich nicht werden und die Bulls gewinnen ihre Spiele auch so. © getty 12/31 CLEVELAND CAVALIERS: COLLIN SEXTON - Seuchensaison für den "Young Bull", der nicht nur so wenig scorte wie noch nie, sondern auch nur 24 Prozent seiner Dreier traf und in der Crunchtime oft zuschauen musste. © getty 13/31 Nun riss sich der werdende Restricted Free Agent auch noch den Meniskus - Rückkehr völlig offen. Das könnte ein ganz bitterer Sommer für Sexton werden. © getty 14/31 DETROIT PISTONS: KILLIAN HAYES - Detroit stellt eine katastrophale Offense und oft liegt dies am Spielmacher. Hayes ist noch weit davon entfernt, ein guter Spielmacher zu sein, vor allem sein Scoring bleibt ausbaufähig. © getty 15/31 Viel ärgerlicher ist es jedoch, dass er Top-Pick Cade Cunningham den Ball aus der Hand nimmt. Die beiden haben noch keine Harmonie entwickelt, zu oft ist es "my turn, your turn" und der andere schaut dabei in der Ecke zu. © getty 16/31 INDIANA PACERS: T.J. WARREN - Die Pacers hinken mit Coach Rick Carlisle den Erwartungen noch hinterher, es würde sicherlich helfen, wenn mit Warren der beste Flügelspieler im Team endlich zurückkehren würde. © getty 17/31 Im Vorjahr brach sich Warren den Fuß nach vier Spielen, seither konnte Warren nicht mehr spielen. Carlisle verriet zuletzt, dass es noch Wochen dauern werde, bis Warren wieder eine Option für die Pacers sein wird. © getty 18/31 MIAMI HEAT: DUNCAN ROBINSON - 34,1 Prozent - das ist die Dreierquote von Robinson, der in der Liga als einer der besten Schützen gilt. Das ist mager, erst recht weil die Heat auf sein Shooting angewiesen sind. © getty 19/31 Immerhin: Der Trend ist Robinsons Friend. Gegen Utah schweißte der Forward zuletzt sechs Dreier durch die Reuse, in OKC waren es fünf. Sind 34 Prozent also doch nur Small Sample Size Theater? © getty 20/31 MILWAUKEE BUCKS: BROOK LOPEZ - Derzeit taumeln die Bucks noch mit einer Rumpftruppe durch die ersten Saisonwochen, außer Giannis verpassten alle Stars bereits Spiele. Besorgniserregend ist aber vor allem die Lopez-Verletzung. © getty 21/31 Der Center hat Rückenprobleme und die Bucks keinen echten Ersatz. Noch ist unklar, wann Lopez wieder spielen kann. Mit dem Rücken ist bei dieser Größe und im fortgeschrittenen Alter nicht zu spaßen. © getty 22/31 NEW YORK KNICKS: DIE KOMPLETTE STARTING FIVE - Die Combo Walker/Fournier/Barrett/Randle/Robinson spielt die meisten Minuten, stellt aber eins der schlechtesten Heavy-Minutes-Lineups der Liga. © getty 23/31 Es ist die Bank, welche beständig die Kohlen aus dem Feuer holt. Coach Tom Thibodeau wirkte zuletzt etwas ratlos, will aber noch nichts verändern. Besonders katastrophal: Die Defense (Rating: 121,8). © getty 24/31 ORLANDO MAGIC: TERRENCE ROSS - Über Jahre war er eine solide Mikrowelle, in dieser Saison geht bei Ross noch nichts. Zwischenzeitlich blieb er sechsmal in Serie unter 10 Punkten. Was ist dann Ross’ Wert für das Team? © getty 25/31 Gleichzeitig spielt Ross eher keine Rolle in den Zukunftsplänen der Magic, dennoch wären gute Leistungen für den Trade-Wert nicht schlecht. Nach den bisherigen Leistungen wird Orlando nicht viel für seinen Sixth Man bekommen. © getty 26/31 PHILADELPHIA 76ERS: BEN SIMMONS - Eigentlich bedarf es hier keiner Erklärung. Simmons will nicht mehr für Philly spielen und auch nicht mehr mit dem Team trainieren. Es ist nun schon seit Wochen eine öffentliche Schlammschlacht. © getty 27/31 Wem das hilft? Niemanden. Die Sixers schleppen über 30 Millionen totes Kapital mit sich herum und Simmons kann nicht das machen, was er am besten kann: Basketball spielen. Wie heißt es doch: Ein Trade würde beiden Seiten guttun. © getty 28/31 TORONTO RAPTORS: GORAN DRAGIC - Es ist schon eine komische Situation rund um den Slowenen. Nach vier Spielen flog er aus der Rotation, plötzlich stand Dragic in der Starting Five, um im nächsten Spiel wieder für 48 Minuten auf der Bank zu schmoren. © getty 29/31 Wirklich gut spielte Dragic in seinen wenigen Minuten auch nicht. Früher oder später wird diese Zweckbeziehung ein Ende finden. Die Frage bleibt, was Toronto aus einem Trade herausholen kann. © getty 30/31 WASHINGTON WIZARDS: BRADLEY BEAL - Goldene Tage in D.C., dem Spitzenreiter im Osten - und das obwohl Topscorer Beal noch seinen Groove sucht. Seine Quoten sind durchweg die schlechtesten seiner Karriere. © getty 31/31 Wir sind uns sicher, dass es nicht so bleiben wird und fragen uns deswegen: Wie gut kann dieses Wizards-Team eigentlich sein? Nach einigen schweren Jahren gönnt man es den Wizards-Fans, die es ja angeblich auch geben soll.

Da unklar ist, wann und wie Simmons wieder Basketball spielen kann, sei das ligaweite Interesse momentan nicht allzu hoch. Sollte sich nichts Dramatisches verändern, ist es also unwahrscheinlich, dass ein zufriedenstellendes Angebot für den Australier gemacht wird.

Dass dieser stattdessen zu den Sixers zurückkehrt, wirkt jedoch auch nicht wie eine realistische Option. Dem Bericht zufolge hat Simmons in den vergangenen Tagen noch einmal deutlich gemacht, dass er getradet werden möchte. Sein Vertrag läuft allerdings noch bis 2025, weshalb die Sixers keinen akuten Handlungsdruck haben.