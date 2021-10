NBA News: Kyrie Irving von den Brooklyn Nets darf nun doch am Training teilnehmen

Kyrie Irving wird nun doch am Training der Brooklyn Nets teilnehmen können, obwohl er nicht geimpft ist. Für Heimspiele der Nets steht er aufgrund einer lokalen Verordnung aber weiterhin nicht zur Verfügung.

Die Stadt New York City verlangt einen Nachweis einer Impfung gegen das Coronavirus, um an Indoor-Events teilnehmen zu dürfen. Irving ist allerdings nicht geimpft und darf somit bei den Heimspielen der Nets nicht dabei sein. Wie ein Sprecher der Stadt gegenüber Shams Charania (The Athletic) bestätigte, darf der Point Guard aber immerhin trainieren.

Das Trainingscenter der Nets wurde von den Behörden als privates Bürogebäude eingestuft und fällt damit nicht unter die Indoor-Hallen, die von der Verordnung betroffen sind. "Immerhin kann er trainieren", sagte Kevin Durant angesprochen auf die Irving-Situation. "Aber wir wollen, dass er auch in Heimspielen, bei Shootarounds, einfach bei allem dabei ist. Hoffentlich finden wir eine Lösung." KD hatte mehrfach betont, dass er seinen Freund nicht zur Impfung drängen wird.

Head Coach Steve Nash zeigte sich optimistisch, dass Irving bereits am Wochenende am Training der Nets teilnehmen kann. Der 29-Jährige konnte seit der Rückkehr der Nets aus dem Training Camp in San Diego Anfang der Woche nicht mehr beim Team sein.

Am Montag steht für die Nets ein Preseason-Spiel gegen die Sixers in Philadelphia an - dort darf Irving theoretisch auflaufen. Ob er tatsächlich auch eingesetzt wird, steht derzeit noch nicht fest. Für Irving wäre es die letzte Möglichkeit, in der Preseason zu spielen, bevor Brooklyn in der Nacht auf den 20. Oktober in Milwaukee in die reguläre Saison startet.