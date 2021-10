NBA News: Kevin Durant will Kyrie Irving nicht zu Impfung drängen - Status weiter unklar

Die Brooklyn Nets haben ihr Training für die neue Saison aufgenommen und mussten dabei auch am Mittwoch auf Kyrie Irving verzichten. Dessen Superstar-Kollege Kevin Durant äußerte sich danach jedoch hoffnungsvoll, dass Irving noch zum Team stoßen wird.

Irving kann am Training nicht teilnehmen, da es in New York City für Spieler verpflichtend ist, mindestens eine Impfung gegen COVID-19 hinter sich zu haben. Sollte der 29-Jährige dies weiterhin ablehnen, dürfte er auch nicht an den Heimspielen seines Teams in der neuen Saison teilnehmen.

Durant sagte, er hoffe, bald "ein ganzes Team" sein zu können. Gleichzeitig respektiere er Irvings Entscheidung. "Ich stelle mir Kyrie als Teil unseres Teams vor", sagte der 33-Jährige. "Vielleicht bin ich nur naiv, aber so fühle ich mich. Ich denke, dass wir hier alle das Selbstvertrauen haben, dass wir etwas Besonderes schaffen können, wenn wir es gemeinsam aufbauen."

ESPN zufolge wissen die Nets nach wie vor nicht, ob Irving noch vor hat, sich impfen zu lassen. Auch habe man in der Organisation noch nicht entschieden, ob man Irving als Teilzeitkraft beschäftigen wolle. Derzeit bereite man sich jedoch darauf vor, dass man vorerst ohne den Star-Guard auskommen muss.

Gasol verkündet Karriereende: Das sind die 30 besten Europäer aller Zeiten © getty 1/31 In einer emotionalen Pressekonferenz hat Pau Gasol endgültig sein Karriereende verkündet. Der zweimalige NBA-Champion und Weltmeister von 2006 war einer der besten Europäer der Geschichte. SPOX rankt die Top 30! © getty 2/31 Platz 30: Dino Radja (Kroatien) - Der Center spielte nur vier Jahre in den 90ern in der NBA, doch sein einzigartiges Skillset und das weiche Händchen blieben in Erinnerung. © getty 3/31 Platz 29: Nicolas Batum (Frankreich) - So vielseitig wie wenige in der Liga. In Charlotte erst Führungsspieler, dann eher Millionengrab, dann bei den Clippers eine faustdicke Überraschung - im positiven Sinne. © getty 4/31 Platz 28: Dennis Schröder (Deutschland) - Derzeit der wohl beste Scorer unter den europäischen Point Guards. Neben Chris Paul in OKC durchlebte er einen Reifeprozess und mischte im Sixth Man of the Year-Rennen mit. Nun will er in Boston wieder angreifen. © getty 5/31 Platz 27: Danilo Gallinari (Italien) - Verlässlicher Scorer, mehrere Jahre der Topscorer der Nuggets, aber oft verletzt. Bei den Hawks kommt er nun in einer neuen Rolle von der Bank. © getty 6/31 Platz 26: Zydrunas Ilgauskas (Litauen) - In Cleveland war der Center mit dem weichen Händchen eine Institution. Wurde zudem zweimal All-Star. © getty 7/31 Platz 25: Luol Deng (England) - Der Prototyp des 3-and-D-Spielers. Wohl kaum ein Europäer spielte eine solch elitäre Defense wie Deng, auch wenn das zuletzt in Vergessenheit geriet. © getty 8/31 Platz 24: Mehmet Okur (Türkei) - Einer der ersten Stretch-Fünfer in den Nuller-Jahren. Double-Double-Maschine bei den Jazz. © getty 9/31 Platz 23: Ricky Rubio (Spanien) - Kam als Wunderkind in die Liga. Wäre der Wurf da, würde er zu den besten Spielern der Liga gehören. © getty 10/31 Platz 22: Boris Diaw (Frankreich) - Einer der cleversten Spieler der Liga. Nicht immer austrainiert, aber als Teamspieler extrem wertvoll. Genießt Kultstatus. © getty 11/31 Platz 21: Hedo Turkoglu (Türkei) - Kreativer Flügelspieler mit starkem Shooting. Drehte vor allem in den Playoffs regelmäßig auf. © getty 12/31 Platz 20: Sarunas Marciulionis (Litauen) - Erster Osteuropäer in der Liga. War Vorreiter für viele und zudem eine echte Mikrowelle für die Warriors von der Bank. © getty 13/31 Platz 19: Kristaps Porzingis (Lettland) - Begeisterte den Madison Square Garden mit seinen Skills. In Dallas zeigte er gute Ansätze, auch wenn ihn Verletzungen immer wieder zurückwarfen. © getty 14/31 Platz 18: Goran Dragic (Slowenien) - MIP, All-Star, dazu einmal Third Team All-NBA. Auf der schwersten Position eine Konstante und über Jahre der Dynamo der Miami Heat. Nun in Toronto beheimatet. © getty 15/31 Platz 17: Joakim Noah (Frankreich) - In seiner Hochzeit bei den Bulls ein MVP- und DPOY-Anwärter. Später leider von Verletzungen und einer gewissen Party-Wut ausgebremst. © getty 16/31 Platz 16: Rik Smits (Niederlande) - Der Anker der Pacers. Hatte ein weiches Händchen und war aufgrund seiner Größe von 2,24 Meter kaum zu überwinden. © getty 17/31 Platz 15: Andrei Kirilenko (Russland) - Die Allzweckwaffe. AK-47 war wohl so variabel wie kaum jemand vor ihm. Drei 5x5-Spiele gelangen außer ihm nur Hakeem Olajuwon. © getty 18/31 Platz 14: Rudy Gobert (Frankreich) - Der Riese der Jazz wird über Jahre Anwärter auf den Defensive Player of the Year sein, 2018, 2019 und 2021 gewann er den Award bereits. © getty 19/31 Platz 13: Peja Stojakovic (Serbien) - Das lockere Händchen von Peja war berüchtigt. Kaum einer feuerte so scharf wie die Nummer 16. 2004 bei den Kings sogar MVP-Kandidat. © getty 20/31 Platz 12: Toni Kukoc (Kroatien) - Jahrelang warteten die Bulls auf seine Ankunft. Zwar erfüllte er die Erwartungen nicht vollends, war aber essentiell beim zweiten Threepeat. © getty 21/31 Platz 11: Detlef Schrempf (Deutschland) - Erster Europäer mit 15.000 Punkten. Schrempf glänzte über Jahre in guten Teams als zweite und dritte Option. © getty 22/31 Platz 10: Vlade Divac (Serbien) - Einer der intelligentesten Center seiner Zeit. Auch im hohen Alter bei den Kings an beiden Enden des Feldes wertvoll. © getty 23/31 Platz 9: Marc Gasol (Spanien) - Lange das Gesicht der Grizzlies. Stark in der Defense, ein riesiges Arsenal in der Offense. Im Herbst seiner Karriere Champion mit Toronto. © imago images 24/31 Platz 8: Luka Doncic (Slowenien) - Das Wunderkind dürfte in den kommenden Jahren noch viele Schritte nach vorn machen. Mit 22 Jahren bereits ein MVP-Kandidat und in drei NBA-Jahren bereits zweimal All-Star und zweimal All-NBA First Team. © getty 25/31 Platz 7: Nikola Jokic (Serbien) - Den MVP hat er Doncic bereits voraus. Hat die Anlagen, ein ganz Großer zu werden. Sein Skillset ist einzigartig in der Liga, sein Spiel ist Must Watch-TV. Defensiv zudem verbessert. © getty 26/31 Platz 6: Arvydas Sabonis (Litauen) - Erlebte seine Prime leider nicht in der NBA. Auftritte wie bei Olympia 1988 gegen David Robinson lassen erahnen, welch eine Naturgewalt er war. © getty 27/31 Platz 5: Drazen Petrovic (Kroatien) - Er starb viel zu früh. Der Mozart des Basketballs war bei den Nets der erste Franchisespieler aus Europa. Sein Jumper war wie aus dem Bilderbuch. © getty 28/31 Platz 4: Tony Parker (Frankreich) - Der erste Finals-MVP vom alten Kontinent. In der Maschine der San Antonio Spurs lieferte er über 17 Jahre die Kreativität, mittlerweile im Ruhestand. © getty 29/31 Platz 3: Pau Gasol (Spanien) - Lange als soft verschrien, war er neben Kobe Bryant für zwei Lakers-Titel verantwortlich. Sechsmaliger All-Star, dazu auch mit der Nationalmannschaft ein Superstar. © getty 30/31 Platz 2: Giannis Antetokounmpo (Griechenland) - Bereits mit 26 Jahren zweifacher MVP der Liga sowie bester Verteidiger 2020 - und nun endlich Champion! Für den Greek Freak sind keine Grenzen gesetzt. © getty 31/31 Platz 1: Dirk Nowitzki (Deutschland) - Hier kann nur Dirkules stehen. Der Revolutionär der Big-Man-Positionen hat eine ellenlange Liste an Auszeichnungen und steht mit 31.560 Punkten auf Platz 6 in der All-Time Scoring List.

Kevin Durant will Kyrie Irving Zeit lassen

Durant betonte, dass er Irving Zeit geben wolle. "Er kümmert sich da um etwas Persönliches", so Durant. "Und während er das tut, fokussieren wir uns auf die Trainingshalle und arbeiten weiter. Wenn er bereit ist, eine Lösung zu finden, wird er das tun. Er ist ein besonderer Spieler, deswegen wird es schwer sein, sein Fehlen auszugleichen. Aber im professionellen Sport geht es auch darum, dass der nächste in die Bresche springt."

Berichten zufolge sollen die Nets darauf gehofft haben, dass Durant selbst seinen guten Freund Irving dazu bewegen könne, sich impfen zu lassen. Das lehnte dieser jedoch ab. "Ich will mich da nicht zu sehr involvieren", sagte Durant. "Ich gehe nicht raus und gebe Leuten Ratschläge. Das ist seine Entscheidung, wir respektieren das, es ist größer als Basketball. Ich fühle mich nicht einmal wohl damit, über das Thema zu reden."