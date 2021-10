NBA - SPOX-Voting: Was ist für die Dallas Mavericks 2021/22 drin?

In der Nacht auf Freitag feiern auch die Dallas Mavericks ihren Start in die neue Saison 2021/22. Die Mavs wollen im Westen angreifen, doch was ist für Luka Doncic und Co. in der neuen Spielzeit wirklich drin?

In den vergangenen beiden Spielzeit endete die Saison der Mavericks bereits nach der ersten Playoff-Runde. SPOX will von Euch wissen, was Ihr dem Team um Doncic und Co. in 2021/22 zutraut.

Die Franchise selbst peilt einen Angriff auf die Spitze im Westen an. Neben Doncic, der als Favorit im MVP-Rennen gehandelt wird, soll dafür auch Kristaps Porzingis sorgen. Im Lager der Mavs strahlt man jede Menge Optimismus aus, dass der 26-Jährige an alte All-Star-Zeiten anknüpfen kann.

Was ist für die Dallas Mavericks in der Saison 2021/22 drin?