In der Nacht auf Mittwoch wird die NBA-Saison 2021/22 mit zwei Topduellen eröffnet. Wir zeigen Euch, wo Ihr die Spiele live im TV und im Livestream verfolgen könnt.

Die Auftaktspiele der NBA mit dem Monatsabo für 14,99 Euro im Livestream bei DAZN verfolgen - Jetzt anmelden!

NBA: Auftakt in die Saison 2021/22: Datum, Ort, Zeit, Infos

Auf diesen Tag, genauer auf diese Nacht, haben NBA-Fans in Deutschland schon lange hingefiebert. In der Nacht von Dienstag, 19. Oktober, auf Mittwoch, 20. Oktober, startet die beste Basketball-Liga der Welt in die Saison 2021/22.

In der Opening Night finden zwar nur zwei Spiele statt, diese haben es aber in sich. Zum einem empfängt Champion Milwaukee Bucks im heimischen Fiserv Forum die Brooklyn Nets um die Superstars Kevin Durant und James Harden, zum anderen treffen die Los Angeles Lakers auf die Golden State Warriors. Bei diesen beiden Spielen ist beste Basketball-Unterhaltung garantiert.

NBA: Die Auftaktspiele der Saison 2021/22 im Überblick

Datum Spielbeginn Heim Gast Mittwoch, 20. Oktober 1.30 Uhr Milwaukee Bucks Brooklyn Nets Mittwoch, 20. Oktober 4 Uhr Los Angeles Lakers Golden State Warriors

NBA - Übertragung: Auftakt der Saison mit Bucks vs. Nets und Lakers vs. Warriors live im TV und Livestream sehen

Zunächst einmal generell zur Übertragung der NBA-Saison 2021/22 im TV und im Livestream. Die besten Basketballer der Welt im Free-TV zu bewundern, ist auch in der neuen Saison nicht möglich, das liegt ganz einfach an den Übertragungsrechten. Diese liegen nämlich weiter bei DAZN.

Wer sich in den kommenden Monaten die eine oder andere Nacht mit Live-Basketball aus der NBA um die Ohren schlagen will, für den ist ein Abo des Streamingdienstes ein "Must have". DAZN zeigt 182 Saisonspiele im Livestream - das bedeutet sieben Spiele pro Woche, an jedem Tag das Topspiel des Abends. Diese könnt Ihr Euch auch ohne Stress am nächsten Tag im Re-Live zu Gemüte führen.

In der Opening Night macht DAZN eine erfreuliche Ausnahme, werden doch beide Auftaktspiele im Livestream übertragen. Los geht es um 1.30 Uhr mit Bucks vs. Nets und Kommentator Freddy Harder und Experte Alexander Vogel, quasi direkt im Anschluss läuft Lakers vs. Warriors mit Kommentator Martin Gräfe und Experte Jan Jagla.

Um die NBA live bei DAZN verfolgen zu können, benötigt Ihr ein Abo. Entweder ein jederzeit kündbares Monatsabo (14,99 Euro pro Monat) oder ein Jahresabo (einmalig 149,99). Mit dem Abo seht Ihr beim "Netflix des Sports" aber bei weitem nicht nur die NBA. Mit der NFL und der MLB hält der Streamingdienst die Übertragungsrechte an zwei weiteren großen US-Sport-Ligen. Darüber hinaus kommen auch die Freunde von vielen weiteren Sportarten wie Fußball, Tennis, Darts, Handball, Boxen, MMA oder Wintersport voll auf Ihre Kosten und sehen jeden Tag die Highlights aus der Welt des Sports.

Das ist mit der kostenlosen DAZN-App auch auf dem Smartphone, Tablet, Laptop oder dem Smart-TV möglich.

Mavs ein Top-Team im Westen! Die Over/Unders für alle 30 Teams © getty 1/31 In der Nacht auf Mittwoch startet die neue NBA-Saison. Wir werfen einen Blick auf die Over/Under-Linien aller 30 Teams und geben eine eigene Einschätzung ab, ob sie diese Zahl erreichen oder nicht (Quelle: BetMGM). © getty 2/31 Platz 30: ORLANDO MAGIC - Over/Under: 22,5 Siege - SPOX-Tipp: UNDER - Kompletter Neustart in Orlando - das dürfte holprig werden. Wo die Punkte herkommen sollen, ist unklar. Die Magic sind heißer Kandidat auf die schlechteste Bilanz. © getty 3/31 Platz 29: OKLAHOMA CITY THUNDER - Over/Under: 23,5 Siege - SPOX-Tipp: UNDER - Gleiches gilt auch für die Thunder. Youngster wie Giddey, Pokusevski und SGA sollen sich austoben, viele Siege werden dabei nicht herausspringen. © getty 4/31 Platz 28: DETROIT PISTONS - Over/Under: 24,5 Siege - SPOX-Tipp: OVER - Auch Detroit wird nichts mit den Playoffs zu tun haben, Vets wie Grant, Olynyk oder Joseph machen das Team respektabel. Top-Pick Cunningham sollte wenig Anlaufschwierigkeiten haben. © getty 5/31 Platz 27: CLEVELAND CAVALIERS - Over/Under: 26,5 Siege - SPOX-Tipp: UNDER - Dieses Team bleibt eine komische Mischung. Viele Guards, viele Bigs, fast keine Flügelspieler. Die Cavs treten auch in dieser Spielzeit weiter auf der Stelle. © getty 6/31 Platz 26: HOUSTON ROCKETS - Over/Under: 27,5 Siege - SPOX-Tipp: UNDER - Diese Zahl dürfte viel zu hoch sein. Die Rockets werden neben OKC im Keller des Westens herumdümpeln, Veteranen wie Gordon oder Wood sind Trade-Kandidaten. © getty 7/31 Platz 25: SAN ANTONIO SPURS - Over/Under: 28,5 Siege - SPOX-Tipp: OVER - Etwas namenlos kommen die Spurs daher, doch San Antonio wird zumindest defensiv mit Murray, White, Johnson und Pöltl gut sein. Ein Pop-Team schenkt zudem niemals ab. © getty 8/31 Platz 24: WASHINGTON WIZARDS - Over/Under: 33,5 Siege - SPOX-Tipp: OVER - Das sieht wenig aus und scheint eine Wette auf einen Beal-Trade zu sein. Wir glauben nicht daran, weswegen es mehr Siege werden. © getty 9/31 Platz 22: MINNESOTA TIMBERWOLVES - Over/Under: 35,5 Siege - SPOX-Tipp: UNDER - Vom Talent her könnten die Wolves diese Marke knacken, aber wie oft haben die Wolves dennoch enttäuscht? Durch den GM-Wechsel könnte es weiter rumoren, deswegen hier under. © getty 10/31 Platz 22: TORONTO RAPTORS - Over/Under: 35,5 Siege - SPOX-Tipp: OVER - Lowry ist weg, dafür sind die Raptors wieder zuhause. Toronto ist besser als es die Vorsaison vermuten lässt, die Kanadier werden um die Playoffs kämpfen. © getty 11/31 Platz 21: SACRAMENTO KINGS - Over/Under: 36,5 Siege - SPOX-Tipp: UNDER - Wie im Falle der Wolves, dies ist ein reiner Tipp gegen die Organisation. Auch hier ist Talent da, die Marke zu überspringen, doch wer will schon ernsthaft auf die Kings setzen? © getty 12/31 Platz 19: NEW ORLEANS PELICANS - Over/Under: 38,5 Siege - SPOX-Tipp: UNDER - Es ist völlig offen, wann Zion wieder spielen kann. Es rumort schon wieder, Rookie-Coach Green kann einem leid tun. Es dürfte eine weitere schwierige Saison für die Pels werden. © getty 13/31 Platz 19: CHARLOTTE HORNETS - Over/Under: 38,5 Siege - SPOX-Tipp: UNDER - Auf dem Papier hat sich Charlote verstärkt, doch auch die Konkurrenz hat nachgelegt. Bleibt Hayward fit? Kann LaMelo eine Schippe drauflegen und löst Plumlee das Problem auf der 5? © getty 14/31 Platz 17: NEW YORK KNICKS - Over/Under: 41,5 Siege - SPOX-Tipp: OVER - Die Knicks haben sich sinnvoll verstärkt, dazu heißt der Coach weiter Thibodeau. New York wird wieder ein gutes Team in der Regular Season sein. © getty 15/31 Platz 17: MEMPHIS GRIZZLIES - Over/Under: 41,5 Siege - SPOX-Tipp: OVER - Wie schwer wiegt der Valanciunas-Abgang? Das ist die große Frage, aber die Grizzlies haben in den letzten Jahren immer überperformt. Morant könnte den nächsten Sprung machen. © getty 16/31 Platz 15: INDIANA PACERS - Over/Under: 42,5 Siege - SPOX-Tipp: UNDER - Alles besser unter Rick Carlisle? Womöglich, aber die Pacers sind ein Kandidat für einen Umbruch (Stichwort Sabonis/Turner). Indiana dürfte ein Play-In-Team sein. © getty 17/31 Platz 15: CHICAGO BULLS - Over/Under: 42,5 Siege - SPOX-Tipp: OVER - Chicagos Offense wird brummen, das reicht für die erste positive Bilanz seit sechs Jahren. © getty 18/31 Platz 14: PORTLAND TRAIL BLAZERS - Over/Under: 44,5 Siege - SPOX-Tipp: OVER - Mit Lillard werden die Blazers immer ein gutes Regular-Season-Team sein. 45 Siege sollten locker übersprungen werden. © getty 19/31 Platz 12: L.A. CLIPPERS - Over/Under: 45,5 Siege - SPOX-Tipp: UNDER - Ganz so leicht wird das für L.A. nicht. Ohne Kawhi dürfte der Punch fehlen, im Vorjahr profitierten die Clips von heißem Shooting. Die Tendenz geht gen Play-In-Tournament. © getty 20/31 Platz 12: BOSTON CELTICS - Over/Under: 45,5 Siege - SPOX-Tipp: OVER - Der Kader ist breiter, Tatum und Brown ein Jahr älter. Nach einem Seuchenjahr sollten die Celtics wieder an einer 50-Siege-Saison kratzen. © getty 21/31 Platz 10: DENVER NUGGETS - Over/Under: 47,5 Siege - SPOX-Tipp: OVER - Murray wird vielleicht das komplette Jahr fehlen, aber solange Jokic fit bleibt, wird Denver ein starkes Team sein. Von Porter Jr. darf man auch einen Sprung erwarten. © getty 22/31 Platz 10: ATLANTA HAWKS - Over/Under: 47,5 Siege - SPOX-Tipp: OVER - Für einen Eastern-Conference-Finalisten eine niedrige Marke. Die Hawks sind tief und haben in Young einen echten Superstar - das riecht nach 50+-Siegen. © getty 23/31 Platz 7: MIAMI HEAT - Over/Under: 48,5 Siege - SPOX-Tipp: UNDER - Diese Tiefe fehlt den Heat, diese sind eher auf die Playoffs ausgerichtet. Solange Miami unter den Top 6 bleibt, werden die Heat damit zufrieden sein. © getty 24/31 Platz 7: GOLDEN STATE WARRIORS - Over/Under: 48,5 Siege - SPOX-Tipp: UNDER - Der Kader ist besser und breiter, aber dennoch hängt Golden State weiter am Curry-Tropf. Auch die Integration von Thompson dürfte etwas holprig werden. © getty 25/31 Platz 7: DALLAS MAVERICKS - Over/Under: 48,5 Siege - SPOX-Tipp: OVER - Das Team kennt sich, Porzingis sieht zudem viel besser aus, mit Jason Kidd kommt frischer Wind von der Seitenlinie. Es könnte das MVP-Jahr für Luka Doncic werden. © getty 26/31 Platz 6: PHILADELPHIA 76ERS - Over/Under: 50,5 Siege - SPOX-Tipp: UNDER - Einmal würfeln, bitte! Was passiert mit Simmons? Bleibt Embiid fit? Über Philly schweben viele Fragezeichen, es riecht nach Übergangssaison. © getty 27/31 Platz 5: PHOENIX SUNS - Over/Under: 51,5 Siege - SPOX-Tipp: UNDER - Ja, die Suns sind ein gutes Team, wurden im Vorjahr (in der RS) aber komplett von Corona und Verletzungspech verschont. Kann CP3 noch einmal so konstant liefern? © getty 28/31 Platz 3: UTAH JAZZ - Over/Under: 52,5 Siege - SPOX-Tipp: OVER - Utah ist eine Maschine in der Regular Season, das sollte bei aller Playoff-Enttäuschung nicht vergessen werden. Der Kern bleibt, Gay, Rookie Butler und Whiteside sind gute Ergänzungen. © getty 29/31 Platz 3: LOS ANGELES LAKERS - Over/Under: 52,5 Siege - SPOX-Tipp: UNDER - Eine echte Wundertüte. Bleiben LeBron und Davis fit, gehen sie drüber, aber das ist keine Garantie. Wie viel haben die Oldies noch im Tank? Wie passt Westbrook in all das? © getty 30/31 Platz 2: MILWAUKEE BUCKS - Over/Under: 54,5 Siege - SPOX-Tipp: OVER - Bei den Bucks ist es etwas klarer. Sie sind der Champion, sie gehen mit breiter Brust in die Saison. Die Mechanismen greifen, 60 Siege sollten möglich sein. © getty 31/31 Platz 1: BROOKLYN NETS - Over/Under: 56,5 Siege - SPOX-Tipp: UNDER - Das gilt auch für Brooklyn, doch das Kyrie-Dilemma dürfte die Nets weiter begleiten. Am Ende des Tages wird den New Yorkern die Platzierung in der RS herzlich egal sein.

Ihr wollt die volle Live-Ladung NBA? In diesem Fall ist der "NBA League Pass" genau das richtige für Euch. Mit diesem könnt Ihr maximal alle Saisonspiele live verfolgen. Es gibt aber auch kostengünstigere Varianten, die weniger Spiele beinhalten. Alle Angebote haben wir für Euch zusammengefasst:

Features Monatlich Jährlich League Pass Premium - alle Spiele live - zwei Geräte gleichzeitig - Spiele im Re-Live offline schauen - und einiges mehr 29,99 Euro 229,99 Euro League Pass - alle Spiele live - Spiele im Re-Live offline schauen - und einiges mehr 24,99 Euro 199,99 Euro Team Pass - alle Spiele eines von Dir ausgewählten Teams - Spiele im Re-Live offline schauen - und einiges mehr 14,99 Euro 109,99 Euro 3-Game-Choice - schaue drei von dir ausgewählte Spiele pro Monat - Spiele im Re-Live offline schauen - und einiges mehr 3,99 Euro 38,99 Euro

NBA 2021/22: Alle Termine im Überblick