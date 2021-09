NBA News - Lakers-Rückkehrer Rajon Rondo: "Weisheit" ist der Schlüssel zum Titel

Bei der offiziellen Vorstellung von Neuzugang Rajon Rondo bei den Los Angeles Lakers hat sich der 35-Jährige unbeeindruckt von der Kritik am fortgeschrittenen Alter vieler Lakers-Stars gezeigt. Die Erfahrung sei stattdessen ein wichtiger Baustein auf dem Weg zum nächsten Titel.

"Weisheit ist definitiv ein Schlüssel, um die Championship zu gewinnen", sagte Rondo, nachdem sein neuer Einjahresvertrag bei den Lakers ganz offiziell in trockene Tücher gebracht wurde. "Wir haben eine Menge davon mit dem Alter und der Erfahrung, die wir auf den Court bringen."

Der Point Guard scherzte, dass er sich in erster Linie darüber freue, nicht mehr der älteste Spieler im Team zu sein. Mit Carmelo Anthony (37), LeBron James (36), Trevor Ariza (36), Dwight Howard (35) und Rondo (35) gehen die Lakers mit dem ligaweit ältesten Kader in die kommende Spielzeit.

Die Kritik an der Altersstruktur des Teams nehme Rondo aber als Motivation. "Ich freue mich auf die Schwarzmaler, die unser Alter als Problem darstellen wollen", erklärte Rondo. "Wir haben ein paar Jungs, die schon viele Meilen abgerissen haben, aber es gibt einen Grund, warum sie immer noch in dieser Liga auf diesem Level spielen. Ich mache mir also keine Gedanken über Leute, die sagen, dass unser Alter ein Problem sein wird."

Rondo schloss sich vor wenigen Tagen den Lakers an, nachdem er einen Bouyout mit den Memphis Grizzlies ausgehandelt hatte. Diese hatten den Veteranen im Trade für Eric Bledsoe akquiriert, in Memphis spielte er in der Zukunftsplanung aber keine Rolle. In L.A. will er nun den dritten Titel seiner Karriere gewinnen, bereits bei der Championship 2020 war er ein wichtiger Bestandteil des damaligen Lakers-Teams.

In der Offseason 2020 wechselte er allerdings zu den Atlanta Hawks, die ihn im März weiter zu den L.A. Clippers tradeten. Dort konnte er nicht den erhofften Einfluss im Playoff-Rennen nehmen, in der Postseason legte er nur 4,2 Punkte und 3,8 Assists bei 34 Prozent aus dem Feld auf. In der regulären Saison 2020/21 kam Rondo für die Clippers immerhin auf 7,6 Punkte und 5,8 Assists.