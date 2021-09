NBA-News - Boston Celtics: Dennis Schröder muss nicht mit der 96 auflaufen - Fans stimmen für 71

Die "falsche" Nummer war schon ganz nah, doch NBA-Profi Dennis Schröder hatte Glück: Der deutsche Basketball-Star wird nach seinem Wechsel zu den Boston Celtics mit der Nummer 71 auflaufen - und eben nicht mit der 96. Schröder hatte seine Fans über die künftige Beflockung seines Trikots abstimmen lassen, für die Sieger-Nummer stimmten 48,84 Prozent der Teilnehmer. Die ungeliebte 96 erhielt immerhin 41,76 Prozent der Stimmen.

Dabei hatte der Nationalspieler vor der Abstimmung durchaus deutliche Hinweise gegeben. "Wie Ihr Euch vorstellen könnt, ist die 96 nicht unbedingt mein Favorit, weil ich aus Braunschweig komme", so Schröder. Grund dafür ist die Fußballrivalität zwischen Eintracht Braunschweig und Hannover 96.

Schröder war im Sommer von den Los Angeles Lakers zu den Celtics gegangen. Beim Rekordmeister konnte er nicht die gewohnte 17 auswählen, weil diese zu Ehren des Klubidols John Havlicek aus dem Verkehr gezogen wurde. Am Ende bekam er die 1 und die 7 in umgekehrter Reihenfolge. Nach eigenen Angaben hätte Schröder auch gern die 38 genommen, doch diese trägt in Boston bereits Forward Sam Hauser.