NBA News: Warriors-Star Stephen Curry bekommt eigene Dokumentation

Stephen Curry bekommt offenbar seine eigene Doku. Unter dem Titel "Underrated" soll eine Dokumentation über den Warriors-Star erscheinen, die dessen Aufstieg am Davidson College nachzeichnet.

Das berichtet Patrick Hipes von Deadline. Demnach habe die Produktionsfirma A24 das Projekt unter der Leitung von unter anderem Ryan Coogler abgesegnet. Der Drehbuchautor und Regisseur zeichnete sich unter anderem für Creed und Black Panther (jeweils Regie) verantwortlich.

Wann die Doku erscheinen soll, ist bisher noch nicht bekannt. Der Fokus soll dabei auf Currys College-Karriere liegen. Im Jahr 2008, seiner zweiten Saison für Davidson, führte der heute 33-Jährige sein Team bei March Madness ins Elite Eight und machte sich damit erstmals einen Namen auf der großen Basketball-Bühne.

Der 10-Seed überraschte unter anderem Gonzaga, denen Curry 40 Punkte einschenkte, und anschließend 2-Seed Georgetown dank einer weiteren 30-Punkte-Performance des späteren NBA-Superstars. Nach einem weiteren Erfolg gegen Wisconsin scheiterten Curry und Co. schließlich am Top-Seed Kansas.

Curry legte in diesem Turnier im Schnitt 32 Punkte pro Spiel auf. Ein Jahr später schlugen die Golden State Warriors an Position 7 im Draft 2009 zu. In bisher zwölf Jahren in der NBA wurde er zweimal als MVP ausgezeichnet und gewann mit Golden State dreimal die Championship.