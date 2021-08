NBA News: Los Angeles Lakers zogen Isaiah Thomas in Erwägung - Rajon Rondo "hat die Dinge verändert"

Die Los Angeles Lakers waren wohl ernsthaft an einer Verpflichtung von Isaiah Thomas interessiert. Nachdem allerdings Rajon Rondo ein Buyout mit den Memphis Grizzlies ausgehandelt hatte, entschied sich der Champion von 2020, den ehemaligen Point Guard zurückzuholen.

Dass Rondo kurzfristig verfügbar wurde, haben die "Dinge in den vergangenen Tagen eindeutig verändert", schreibt Jon Krawczynski von The Athletic über die Pläne der Lakers. Zuvor habe L.A. eine Verpflichtung von Thomas "stark in Erwägung gezogen".

Vieles habe daraufhin gedeutet, dass Thomas bei den Lakers unterschreiben würde, so Krawczynski. Bereits vor wenigen Wochen hatte Yahoo Sports von einem Workout des 32-Jährigen bei den Lakers berichtet. Auch Marc Stein hatte von dem Interesse an Thomas erfahren.

Das Team um LeBron James war demnach auf der Suche nach einem dritten Point Guard hinter Russell Westbrook und Kendrick Nunn. Nachdem Rondo verfügbar wurde, entschied sich das Team aus Hollywood aber dazu, den Champion von 2020 anstelle von Thomas zurückzuholen.

Thomas, der nach seinem tiefen Fall vom MVP-Kandidaten zum Aussortierten an einem NBA-Comeback arbeitet, hatte zuletzt mit 81 Punkten in einem Pro-Am-Turnier in Seattle für Aufsehen gesorgt. Eine Rückkehr in die beste Basketballliga der Welt sei für ihn "das einzige Ziel. Ich weiß, dass ich das Talent dazu habe", so IT gegenüber ESPN.

Der Point Guard absolvierte in der vergangenen Spielzeit drei Partien im Trikot der New Orleans Pelicans, die ihn per Zehntagesvertrag ins Team geholt hatten. Nach Ablauf der zehn Tage bekam er aber kein neues Angebot. Seine erfolgreichste Saison in der NBA zauberte Thomas 2016/17 aufs Parkett, als er die Boston Celtics mit 28,9 Punkten und 5,9 Assists anführte. Eine schwerwiegende Hüftverletzung versetzte seiner Karriere aber einen herben Rückschlag.