NBA News: Washington Wizards haben offenbar Wes Unseld Jr. als Favoriten auf Head Coach-Posten auserkoren

Die Washington Wizards haben auf der Suche nach einem neuen Head Coach offenbar Wes Unseld Jr. als Favoriten auf die Nachfolge von Scott Brooks im Visier. Der aktuelle Assistant Coach der Denver Nuggets ist der Sohn der ehemaligen Wizards-Legende Wes Unseld.

Laut einem Bericht von The Athletic ist Unseld Jr. aktuell offenbar der Top-Kandidat bei den Wizards. Zuletzt hatte ESPN neben ihm auch Bucks-Assistant Darvin Ham als Favoriten auf den Wizards-Job genannt, die Entscheidung scheint nun allerdings zugunsten von Unseld Jr. zu fallen.

Der langjährige Assistant Coach ist als Head Coach in der NBA noch unerfahren. Er wuchs in Maryland auf und spielte Basketball an der John Hopkins University in Division III. Für eine Profi-Karriere reichte es allerdings nicht.

Stattdessen arbeitete er direkt nach dem College als Scout für die Wizards, bei denen sein Vater damals General Manager war. 2005 wurde er schließlich zum Assistant Coach in der US-amerikanischen Hauptstadt befördert, wo er sechs Jahre lang an der Seitenlinie arbeitete. Anschließend war er als Assistant für die Warriors, Magic und seit 2015 für die Nuggets tätig.

Sein Vater, der 2020 verstorbene Wes Unseld, war eine Ikone in Washington. Der Hall of Famer wurde im Trikot der Baltimore Bullets und später der Washington Bullets 5-mal All-Star und gewann 1978 mit der heutigen Wizards-Franchise die Championship. Nach seiner Profi-Karriere war er noch als Coach und im Front Office des Teams tätig.