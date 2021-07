NBA Playoffs - Trae Young ist sich sicher: Atlanta Hawks können auf Jahre Contender sein

Die Atlanta Hawks haben in Spiel 6 ihren Traum von den NBA Finals begraben müssen. Trae Young blickte dennoch optimistisch in die Zukunft, auch Interims-Coach Nate McMillan gab sich zuversichtlich.

"Aus dieser Gruppe kann etwas Besonderes werden", sagte ein stolzer McMillan nach dem Ausscheiden. "Sie haben einen Vorgeschmack bekommen, was es braucht, um so weit zu kommen. Sie haben mit New York und Philadelphia gute Teams geschlagen und ich glaube, dass es der Start von etwas sein kann."

Ähnlich äußerte sich auch Franchise-Star Trae Young, der in den Partien 4 und 5 fehlte, diesmal aber trotz eines Knochenmarködems am Knöchel auflief.

"Wir haben in diesem Jahr so viel erreicht und der Stadt Freude bereitet. Das soll auch so bleiben." Vor allem Young war es, dem in seiner ersten Postseason der Durchbruch zum anerkannten Superstar gelang.

Trae Young: "Leute haben ein anderes Bild von mir"

Dem war sich der Guard auch bewusst. "Zum Start der Saison wollte ich jedem beweisen, dass ich gewinnen kann", sagte der 22-Jährige. "Ich habe gesagt, dass mir individuelle Auszeichnungen egal sind und mir gewinnen wichtiger ist. Ich hoffe, die Leute haben nun ein anderes Bild von mir."

Spiel 6 war eher eine Ausnahme, der Spielmacher versenkte nur vier seiner 17 Versuche für 14 Zähler, über die Playoffs legte Young jedoch im Schnitt 28,8 Punkte und 9,5 Assists auf. "Es war etwas frustrierend für mich, dass ich nicht wirklich fit war und nicht 100 Prozent geben konnte", gab Young zu seiner Leistung an, wollte es aber nicht als Ausrede gelten lassen.

Stattdessen richtete der Youngster, der in dieser Saison weder All-Star noch All-NBA-Spieler war, den Blick lieber in die Zukunft. Dreimal in Folge hatten die Hawks die Playoffs verpasst, dreimal erreichten sie nicht einmal 30 Siege. Nun fehlten gerade einmal zwei Erfolge für die Finals, 27 Teams mussten vor den Hawks die Koffer packen.

Atlanta Hawks: Was passiert mit Coach Nate McMillan?

Geht es nach Young, soll das keine Eintagsfliege gewesen sein, auf Nachfrage sagte der Guard, dass die Hawks auch auf lange Sicht ein Contender sein können. "Ich habe immer Vertrauen in mich und die Jungs in der Kabine haben es auch. Die Gruppe glaubt an sich und das ist es, was Nate immer wieder predigt. Ich glaube schon, dass unser Team eine Meisterschaft gewinnen kann", sagte Young.

Als Wendepunkt der Saison darf die Entlassung von Ex-Coach Lloyd Pierce gelten, für ihn übernahm McMillan (Bilanz danach: 37-19 inklusive Postseason), der auch in den Playoffs noch als Interims-Coach geführt wurde. Young, Collins oder auch Cam Reddish machten sich allesamt für den 56-Jährigen stark, aller Voraussicht nach wird der Coach langfristig in Atlanta bleiben.

"Wir hatten von Beginn an vereinbart, dass ich mit dem Management und der Besitzergruppe nach der Saison reden werde", verriet McMillan. "Nun ist die Saison vorbei, viele gute Dinge sind passiert. Wir werden uns unterhalten, aber ich kann sagen, dass ich die Zeit genossen habe."

Bucks vs. Hawks: Die Serie im Überblick - 4-2