Olympische Spiele: Trae Young wird offenbar nicht von Team USA berufen - Hawks-Star verärgert

Nachdem Bradley Beal ins Corona-Protokoll aufgenommen wurde und nicht mit Team USA zu den Olympischen Spielen reisen kann, sind die US-Amerikaner derzeit auf der Suche nach einem Ersatz. Trae Young wird das offenbar nicht sein, wie ein kryptischer Tweet des Hawks-Stars andeutet.

Der 22-Jährige teilte auf Twitter ein Video von Isiah Thomas aus der 2020 erschienenen Dokumentation "The Last Dance", in dem die Pistons-Legende sein Unverständnis für die Nichtnominierung für das "Dream Team" bei den Olympischen Spielen 1992 zum Ausdruck bringt.

Dazu garnierte Young seinen Tweet mit einem traurigen Emoji sowie einer US-amerikanischen Flagge. Der Point Guard wird somit aller Wahrscheinlichkeit nicht als Ersatz von Beal in Betracht gezogen. Wer stattdessen dessen Kaderplatz einnehmen wird, ist noch offen. Es werden unter anderem die beiden Big Men Tobias Harris (Philadelphia 76ers) und Christian Wood (Houston Rockets) als Kandidaten gehandelt.

"Ich weiß nicht, wie der Prozess abgelaufen ist, ich habe alle Kriterien erfüllt, um ausgewählt zu werden. Aber ich wurde nicht ausgewählt", sagt Thomas in dem Video über sein Team USA-Snub vor knapp 30 Jahren.

Young legte in der abgelaufenen Saison, seinem dritten Jahr in der NBA, im Schnitt 25,3 Punkte und 9,4 Assists bei 43,8 Prozent aus dem Feld auf. Beim überraschenden Playoff-Run der Hawks bis in die Eastern Conference Finals steigerte er seine Ausbeute nochmal auf 28,8 Zähler und 9,5 Assists, er ballerte sich zu einem der Gewinner der Postseason.

Dennoch wird sich Team USA wohl eher für zusätzliche Unterstützung für den Frontcourt entscheiden. Der Start in die Vorbereitung des großen Top-Favoriten auf die Goldmedaille war holprig, das Team von Head Coach Gregg Popovich verlor die ersten beiden Testspiele, bevor es einen Sieg gegen Argentinien einfuhr. Die Olympischen Spiele in Tokio finden vom 23. Juli bis zum 8. August statt.

Basketball bei Olympia 2021 in Tokio: Die Gruppen