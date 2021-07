NBA News, Los Angeles Lakers: Montrezl Harrell beschwert sich öffentlich über seine Rolle

Die Los Angeles Lakers sind bei der Mission Titelverteidigung bereits in der ersten Runde an den Phoenix Suns gescheitert. Big Man Montrezl Harrell hat sich nun über seine eigene Rolle beschwert.

Harrell hatte sich zuletzt bereits kritisch in Richtung der Lakers über Twitter geäußert, nun hat er über Instagram nachgelegt. Harrell hatte in den Playoffs nur vier Einsätze über 9,8 Minuten, nachdem er in der vergangenen Offseason noch als einer der wichtigsten Neuzugänge gegolten hatte.

Ein Follower schrieb Harrell, dass dies daran gelegen habe, dass er als eher kleiner Center (2,01 m) in einigen Matchups nicht gefragt sei. "Die Scheiße ist nicht real", sagte der 27-Jährige dazu. "Matchup Situationen sind Ausreden."

Die Lakers hatten Harrell in der vergangenen Offseason von den L.A. Clippers geholt, wo dieser zum Ende hin ebenfalls nicht mehr glücklich gewesen war. Im Lauf der Saison holte der noch amtierende Meister jedoch auch noch Andre Drummond für die Center-Position, folglich gab es mit Marc Gasol, Anthony Davis und eben Drummond jede Menge Konkurrenz für Harrell.

Dieser spielte zwar eine ordentlich Regular Season (13,5 Punkte in 22,9 Minuten pro Spiel), war in den Playoffs gegen Phoenix dann aber nicht mehr gefragt. Nun steht Harrell vor einer wegweisenden Entscheidung: Der Big Man verfügt über eine Spieler-Option für die kommende Saison (9,7 Mio. Dollar). Es wirkt nicht so, als würde er seine Zukunft weiter bei den Lakers sehen.