NBA Gerüchte: Los Angeles Lakers angeblich an Free Agent DeMar DeRozan interessiert

Die Los Angeles Lakers haben angeblich ein Auge auf DeMar DeRozan geworfen. Der 31-Jährige wird im Sommer Unrestricted Free Agent, allerdings kann L.A. DeRozan voraussichtlich nicht direkt unter Vertrag nehmen.

Laut Evan Massey von HoopAnalysisNet sollen die Lakers Interesse an einer Verpflichtung DeRozans haben, um dem Kader nach dem Erstrundenaus in den diesjährigen Playoffs ein Upgrade zu verschaffen. Allerdings fügt Massey an, dass aufgrund der Cap-Situation der Lakers ein Sign-and-Trade-Deal nötig wäre.

Der Vertrag des viermaligen All-Stars bei den San Antonio Spurs läuft in diesem Sommer aus. Ob die Texaner DeRozan, der im August 32 Jahre alt wird, halten wollen, ist offen. Denkbar ist, dass die Spurs in Zukunft mehr auf ihre Jugend setzen und DeRozan einen letzten lukrativen Vertrag anpeilt. In einem potenziellen Sign-and-Trade müsste L.A. wohl zum Beispiel Kyle Kuzma (13 Mio. Dollar in 2020/21) abgeben.

In der abgelaufenen Saison legte er im Schnitt 21,6 Punkte, 4,2 Rebounds und 6,9 Assists in 61 Spielen als Small-Ball-Vierer der Spurs auf. Dabei versenkte er 49,5 Prozent aus dem Feld, eine Gefahr von Downtown stellt DeRozan aber nicht dar (25,7 Prozent Dreierquote).

Dabei könnten die Lakers eigentlich zusätzliches Shooting gebrauchen, in der regulären Saison belegte der amtierende Champion mit einer Quote von 34,9 Prozent nur Rang 23 in der Association. Dennoch könnte DeRozan als weiterer Playmaker und Scorer an der Seite von LeBron James und Anthony Davis ein Upgrade für die Lakers sein. DeRozan ist in L.A. geboren und aufgewachsen.